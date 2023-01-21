Год назад вступил в силу закон, запрещающий убивать птенцов мужского пола. Ни защитники прав животных, ни птицеводческая промышленность не испытывают особого удовлетворения. Звучат призывы к улучшению.

С 1 января 2022 года убийство цыплят в Германии запрещено законом. До этого момента в немецких инкубаторах ежегодно уничтожалось почти 45 миллионов цыплят-самцов, поскольку они не пригодны ни для производства яиц, ни в качестве бройлеров.

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«Тот факт, что прекращено отравление газом 45 миллионов цыплят в год, давно назревал», – говорит представительница Немецкой ассоциации защиты животных. Однако и защитники прав животных, и птицеводческая промышленность видят необходимость в улучшении ситуации.

О каких цыплятах идёт речь?

Речь идёт не о производстве мяса, т.е. откорме птицы, а исключительно о производстве яиц. Куры-несушки разводятся для того, чтобы медленно набирать мясо и нести много яиц. Самцы животных, их братья, не откладывают яйца, но и мяса откладывают мало. В этом контексте Ассоциация защиты животных критически оценивает всю систему высокоэффективного разведения животных как для откорма, так и для производства яиц. С точки зрения благополучия животных, имеет смысл обратиться к породам двойного назначения, даже если они не производят столько мяса и не несут столько яиц, сколько их высокоспециализированные сородичи. Тогда проблема экономически бесполезного мужского пола не возникла бы вообще.

Все ли яйца теперь производятся в соответствии с запретом на убийство цыплят?

Запрет не распространяется на всю Европу. Ввоз в Германию кур-несушек, чьи братья были убиты, по-прежнему разрешён. Это означает, что производители яиц могут обойти немецкий запрет на убийство цыплят, покупая животных за границей. Ввоз яиц из-за границы также возможен без ограничений.

«Особенно в переработанных продуктах используется много яиц, полученных в результате убийства цыплят, а также яиц, выращенных в клетках», – говорит Дитмар Тепе из Ассоциации контролируемого альтернативного животноводства (KAT) в Бонне. Эта частная организация, которую также поддерживает Немецкая ассоциация защиты животных, известна прежде всего тем, что отслеживает и гарантирует происхождение яиц и яичных продуктов. По крайней мере, в отношении яиц, сертифицированных KAT, можно гарантировать, что они произведены полностью без убийства цыплят, подчёркивает Тепе.

Где теперь действует запрет на убийство цыплят?

По данным Немецкой ассоциации защиты животных, Франция, Люксембург, Италия, Австрия и Швейцария также ввели или планируют ввести запреты. Осенью прошлого года была выдвинута инициатива о запрете убийства цыплят в масштабах всего ЕС. Как защитники животных, так и птицеводческая промышленность указывают на искажающее влияние противоречивой правовой ситуации на конкуренцию.

Почему, с точки зрения птицеводов, разведение братских петухов – это провал?

Рынка для этого мяса практически нет, говорит президент Центральной ассоциации немецкой птицеводческой промышленности Фридрих-Отте Рипке. Пока что этот так называемый откорм братских петухов нерентабелен с точки зрения производителей яиц. Дополнительные расходы должны финансироваться за счёт перекрёстного финансирования из продажной цены яиц. В связи с нынешней сложной экономической ситуацией яйца, произведённые без убийства цыплят, имеют более трудное положение на рынке, чем более дешёвые яйца, для производства которых цыплят всё же убивают.

Что критикуют активисты по защите животных при откорме бройлеров?

По мнению Немецкой ассоциации защиты животных, не хватает специальных правил для выращивания животных мужского пола, которые явно отличаются от цыплят-бройлеров как физически, так и по поведению. Братских петухов выращивают как можно дешевле, не удовлетворяя их потребности, пояснила представительница ассоциации.

Активисты по защите прав животных также видят проблемы в том, что из-за нехватки мест содержания животных их часто содержат за границей – в Польше и Венгрии, где не действуют немецкие законы и невозможно проследить за судьбой братских петухов. Во многих случаях убой скота также приходится проводить за границей по причинам, связанным с мощностью, что является значительным бременем для животных.

Как можно определить пол до вылупления из яйца?

Существуют различные методы. Половая дифференциация частично осуществляется по цвету перьев. Это делается путём просвечивания яйца сильным светом. Другие системы определения используют процедуру, основанную на магнитно-резонансной томографии. Для других процедур необходимо взять образец жидкости из яйца минимально инвазивным способом. В другом методе яйцо вскрывают и сканируют мембрану яйца с помощью масс-спектрометра.

Все эти методы дают результаты только с 9‑го или 13-го дня после вылупления. Методы, позволяющие получить результаты раньше, пока находятся в стадии разработки и ещё не готовы к выходу на рынок. Яйцо должно инкубироваться в течение 21 дня с момента снесения до вылупления птенца.

Что критикуют защитники прав животных по поводу определения пола в яйце?

Нельзя исключать, что цыплята чувствуют боль уже на 7‑й день инкубации, утверждает Ассоциация защиты животных. Поскольку все существующие методы дают результаты только после 7‑го дня вылупления, определение пола в яйце не является решением, благоприятным для благополучия животных. В следующем году вступает в силу ужесточение, и отбор яиц будет запрещён с 7‑го дня инкубации.