Национальный статистический комитет подсчитал реальные располагаемые денежные доходы белорусов за январь — ноябрь 2022 года. Они упали на 3,7% в сравнении с таким же периодом 2021-го.

За январь — октябрь падение денежных доходов по сравнению с 2021 годом было 3,9%, а месяцем ранее его зафиксировали на отметке 3,8%.

Реальные денежные доходы считают за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные к уровню инфляции.

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В Белстате также рассказали, что в общем объёме денежных доходов на оплату труда припадает 64,7%. Доля доходов от предпринимательской и иной деятельности — 8,2%. Ещё 22,3% приходится на трансферты населению, то есть на пенсии, пособия, стипендии. Оставшиеся 4,8% связаны с прочими доходами, в том числе от собственности, пишет Office Life.