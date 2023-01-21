17 января власти Китая объявили, что впервые с 1960-х годов численность населения страны в 2022 году сократилась на 850 тысяч человек по сравнению с предыдущим годом. По данным Государственного статистического управления КНР, в стране проживают более 1,411 миллиарда человек.

По оценке World Population Review, по состоянию на 18 января население Индии достигло 1,423 миллиарда человек. Другая исследовательская организация Macrotrends утверждает, что численность проживающих людей в Индии составляет 1,428 миллиона, пишет «Медуза».

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