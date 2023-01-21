С конца октября 2021 года «Кур’ер» смотрит, как меняются цены на некоторые товары в одном сетевом магазине и небольшом местном.
Стоимость товаров зафиксирована в первой половине дня 20 января 2023 года. Предыдущий обзор мы делали 21 декабря 2022-го.
Список некоторых товаров и их стоимость
|Наименование товара
|Стоимость, рублей (21.12.2022)
|Стоимость, рублей (20.01.203)
|свинина на кости (1 кг)
|10,49
|10,49
|голень цыплёнка-бройлера, охл. (1 кг)
|6,49
|6,55
|молоко ТМ Complimilk 3,2% (1 л)
|1,59 (с социальной скидкой — 1,43)
|1,59 (с социальной скидкой — 1,43)
|масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка» (1 л)
|4,99 (на акции)
|4,99 (на акции)
|масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,5% (180 г)
|3,03
|3,24
|яйцо куриное «Молодецкое» С-1 (1 дес.)
|не было в наличии
|3,30 (с социальной скидкой — 2,97)
|сыр «Российский молодой» (1 кг)
|19,56
|не было в наличии
|хлеб «Заводской» (0,8 кг)
|1,17 (с социальной скидкой — 1,05)
|1,17 (с социальной скидкой — 1,05)
|батон «Для вашей семьи» (0,5 кг)
|1,31 (с социальной скидкой — 1,18)
|1,31 (с социальной скидкой — 1,18)
|сахар-песок, Слуцк (1 кг)
|2,57
|2,57
|макаронные изделия спагетти «Барымак» (0,9 кг)
|1,33 (с социальной скидкой — 1,2)
|1,33 (с социальной скидкой — 1,2)
* — подорожало
За месяц подорожали: голень цыплёнка — на 6 копеек; сливочное масло — на 21 копейку.
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