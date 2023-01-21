Старейшая жительница планеты, французская монахиня сестра Андре (Люсиль Рандон), умерла во сне в доме престарелых в Тулоне в возрасте 118 лет, пишет BBC.



Француженка попала в Книгу рекордов Гиннесса как старейший человек на Земле в апреле 2022 года, когда ей было 118 лет и 73 дня — после смерти 119-летней японки Кане Танака.

В 2021-м сестра Андре перенесла коронавирус и во второй раз оказалась в книге рекордов, став старейшим пациентом, вылечившимся от ковида.

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Рэндон в молодости была учительницей и гувернанткой, в годы Второй мировой войны присматривала за детьми, а затем работала с сиротами и пожилыми людьми. Католической монахиней она стала в 1944 году.

Хотя под конец жизни сестра Андре почти потеряла зрение и была прикована к инвалидному креслу, она продолжала заботиться о других пожилых людях — часто намного моложе её самой.

Дольше всего на Земле прожила уроженка Франции Жанна Луиза Кальман (1875–1997) — 122 года. Среди мужчин супердолгожителем был Дзироэмон Кимура из Японии (1897–2013) — 116 лет.