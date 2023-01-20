В редакцию «Кур’ера» в вопросом обратилась жительница Слуцка, инвалид 2 группы. Она живёт одна, но в квартире прописан сын. Женщина интересуется, может ли она получить льготу на оплату ЖКУ, как одиноко проживающая. На вопрос ответила Татьяна Карпеева, директор Расчётно-справочного центра (РСЦ) Слуцка.

«Я инвалид 2 группы, живу одна, помогает мне социальный работник, — рассказала Тамара Ивановна. — В моём жильё прописан сын, но он проживает отдельно со своей семьёй. Когда я хотела оформить льготы, мне сказали, что не положено из-за того, что прописан сын. Но ведь по факту я живу одна, а он — со своей семьёй в доме жены. Может можно что-то сделать в этой ситуации?».

Как оформить льготу

Ситуацию разбирали вместе с Татьяной Карпеевой, директором РСЦ Слуцка.

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«По закону инвалидам I и II групп предоставляется льгота на услуги ЖКУ, газо-, электро- и теплоснабжения, обращения с ТКО (по субсидируемым тарифам в пределах утвержденных норм потребления), но при определённых условиях.

Подобными «скидками» инвалид может воспользоваться, если:

не имеет трудоспособных членов семьи, обязанных по закону его содержать;

проживает один либо с такими же инвалидами и (или) неработающими пенсионерами.

В данном случае, если сын трудоспособен, он обязан содержать мать-инвалида. И льгота по услугам ЖКУ не предоставляется.

Если сын на самом деле проживает в другом месте, то он может прийти в РСЦ и подать заявление о регистрации проживания по фактическому месту жительства. Но, для осуществления регистрации должны быть определённые основания: либо он является собственником жилья, или там живут жена, дети. Есть нюансы, и каждый случай нужно рассматривать отдельно.

После того, как его зарегистрируют по месту фактического проживания, то снимут с регистрации по предыдущей «прописке». В таком случае, мать, как одиноко проживающий инвалид 2 группы, имеет право обратиться за оформлением льготы по оплате ЖКУ. Каждая услуга дотируется по установленным правилам и объёмам. Мы также выдадим справку, что она одиноко проживающий инвалид. Её нужно предоставить в энергосбыт и горгаз. Там тоже будут оформлены льготы».

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