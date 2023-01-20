20 января во всём мире отмечается День любителей сыра. В этот день «Кур’ер» посмотрел, сколько стоит этот продукт в сетевых магазинах. Мы выбрали 5 самых дорогих позиций. В основном — это сыры с плесенью из России, есть и из Армении.

1. Сыр с плесенью

Реклама

Если судить по ценнику, сыр с голубой плесенью стоит 116,8 рубля за кг. Страна-производитель — Россия.

2. Сыр с плесенью

Сыры камамбер и бри с белой плесенью из России стоят по 108,32 рубля за кг.

3. Сыр с чёрным трюфелем

Камамбер с белой плесенью и чёрным трюфелем тоже произведён в России. 1 кг — 107,92 кг.

4. Сыр с плесенью

На четвёртом месте — сыр камбоцола (Россия). Стоит 95,92 рубля за кг.

5. Сыр с плесенью

Сыр «SAMBIEL» с голубой плесенью из Армении стоит 69,9 рубля за кг, причём он на акции.

Делитесь с нами интересными фактами о жизни города или деревни нашего региона, мнениями, рассказывайте об интересных людях! Для этого позвоните редактору отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите в редакцию: info@kurjer.info, в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», или в Telegram-бот.