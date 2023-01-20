«Кур’ер» и в новом году продолжает подписывать на газету героев своих публикаций.
В этот раз нашим новым подписчиком стала Ольга Жуковская, о которой мы писали в №1 от 5 января. Ольга — рукодельница. По интернету она освоила множество техник для создания красоты вокруг себя.
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Стоимость подписки на месяц:
- индивидуальная — 5,87 руб.;
- ведомственная — 6,24 руб.
- Подписной индекс: 64066.
Где и как подписаться:
- в отделениях «Белпочта»;
- у почтальона, сделав заявку по тел. 4 70 45 (для Слуцка);
- в редакции: г.Слуцк, ул.Ленина, 128 (в будние дни с 9 до 17 часов).