«Кур’ер» и в новом году продолжает подписывать на газету героев своих публикаций.



В этот раз нашим новым подписчиком стала Ольга Жуковская, о которой мы писали в №1 от 5 января. Ольга — рукодельница. По интернету она освоила множество техник для создания красоты вокруг себя.

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Стоимость подписки на месяц:

индивидуальная — 5,87 руб.;

ведомственная — 6,24 руб.

Подписной индекс: 64066.

Где и как подписаться: