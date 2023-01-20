Как сообщает «Слуцкий край», Владимир Гога, председатель Слуцкого райисполкома, встретился с коллективом ДУП «ПМК-225» УП «Минскоблсельстрой» и рассказал о планах по благоустройству Слуцка на 2023 год.

О каких планах говорил председатель. Коротко

  • Закончат ремонт в Слуцком городском Доме культуры.
  • Будут постепенно ремонтировать дороги. Например, продолжится ремонт на улице Советской.
  • Продолжат оснащать сельские населённые пункты светодиодными лампами для уличного освещения.
  • Начнут строить школу-сад в микрорайоне «Чехова».
  • Построят новую детскую площадку в городском парке.
  • Оборудуют скейт-площадку в городском парке.
  • Отремонтируют и модернизируют реанимацию и операционные блоки Слуцкой ЦРБ.