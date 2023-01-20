Как сообщает «Слуцкий край», Владимир Гога, председатель Слуцкого райисполкома, встретился с коллективом ДУП «ПМК-225» УП «Минскоблсельстрой» и рассказал о планах по благоустройству Слуцка на 2023 год.

О каких планах говорил председатель. Коротко