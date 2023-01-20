Интересный факт: в Слуцке, культурной столице Беларуси-2023, 24 улицы названы в честь писателей. Средо­точием «писательских» улиц стал один квартал города — сектор частной застройки в восточной части Слуцка.

В других районах города мы нашли лишь единичные улицы, названные в честь писателей.

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Также можно отметить, что из 24 улиц девять носят имена белорусских писателей, три из них — уроженцев Случчины. Остальные названы именами классиков русской и мировой литературы.

Улица Алешко

Антон Антонович Алешко (1913–1971) – белорусский писатель. Родился в д. Болотчицы Слуцкого района. Улица Василя Витки

Настоящее имя — Тимофей Васильевич Крысько (1911-1996) — белорусский поэт, драматург, переводчик. Родился в д. Евличи Слуцкого района. Улица Гончарова

Иван Александрович Гончаров (1812–1891) — русский писатель, член-корреспондент Петербургской академии наук. Улица Маяковского

Владимир Владимирович Маяковский (1893-1930) — русский советский поэт. Улица Есенина

Сергей Александрович Есенин (1895–1925) — русский поэт, представитель новокрестьянской поэзии. Улица Богдановича

Максим Адамович Богданович (1891-1917) — белорусский поэт, публицист, переводчик; классик белорусской литературы. Улица Толстого

Лев Николаевич Толстой (1828-1910) — один из наиболее широко известных русских писателей и мыслителей. Улица Обуховича

Ольгерд Обухович (1840-1898) — белорусский писатель, переводчик. В 1852–1854 учился в Слуцкой кальвинистской гимназии. Похоронен в Слуцке. Улица Горького

Алексей Максимович Пешков (1868-1936) — русский писатель, прозаик, драматург. Улица Лермонтова

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814–1841) — русский поэт, прозаик, драматург, художник, офицер. Улица Чехова

Антон Павлович Чехов

(1860–1904) — русский писатель, драматург. Классик мировой литературы. Улица Жуковского

Василий Андреевич Жуковский (1783–1852) — русский поэт, один из основоположников романтизма в русской поэзии. Улица Кольцова

Алексей Васильевич Кольцов (1809–1842) — русский поэт. Улица Островского

Николай Алексеевич Островский (1904-1936) — советский писатель, автор романа «Как закалялась сталь». Улица Некрасова

Николай Алексеевич Некрасов (1821-1878) — русский поэт, писатель и публицист. Улица Тургенева

Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883) — русский писатель, поэт, переводчик. Улица Пушкина

Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) — русский поэт, драматург и прозаик. Улица Крылова

Иван Андреевич Крылов (1769–1844) — русский поэт, баснописец, переводчик. Улица Калиновского

Викентий Константин Семёнович Калиновский (белор. Кастусь Каліноўскі; 1838–1864) — публицист, поэт, один из руководителей восстания на территории современных Беларуси и Литвы. Улица Якуба Коласа

Якуб Колас (настоящее Константин Михайлович Мицкевич; 1882–1956) — белорусский советский писатель. Улица Янки Купалы

Янка Купала (настоящее Иван Доминикович Луцевич;

1882–1942) — белорусский поэт, драматург, публицист. Классик белорусской литературы. Народный поэт БССР. Улица Кузьмы Чорного

Николай Карлович Романовский (псевдоним Кузьма Чорный; 1900-1944) родился в поместье Борки Слуцкого уезда (ныне — Копыльский район). Белорусский советский писатель, драматург и переводчик. Улица Скорины

Франциск Лукич Скорина (около 1490-1551) — белорусский и восточнославянский первопечатник, философ-гуманист, писатель. Улица Лобана

Николай Павлович Лобан (27 октября 1911 года – 28 декабря 1984 года), родился в деревне Чаплицы Слуцкого района, белорусский писатель и языковед, заслуженный работник культуры Беларуси.

Их родина — Случчина

На Случчине родились Василь Витка и Антон Алешко. Их именами названы улицы города. А вот ещё большой список уроженцев наших мест. Их имена достойны звучать в названиях наших улиц.

Павел Мисько

Белорусский писатель, поэт, публицист, переводчик и драматург. Стал известен в первую очередь как детский писатель, автор сказок и фантастических произведений. Перевёл на белорусский язык «Мёртвые души» Николая Гоголя.

Родился 14 марта 1931 г. в д. Знамя. Умер 9 июня 2011 г.

Александр Жук

Белорусский прозаик, сценарист, драматург, переводчик. Известен как автор остросюжетной прозы. Перевёл на белорусский язык повесть «Собачье сердце» и роман «Мастер и Маргарита» Булгакова.

Родился 1 апреля 1947 г. в д. Клешево. Умер 15 октября 2022 г.

Язеп Дыла

Белорусский прозаик, драматург, общественный и культурный деятель. Первая литературная публикация Язепа Дылы появилась в 1912 году в газете «Наша Ніва». В своих статьях по истории культуры исследовал возникновения белорусского театра.

Родился 2 апреля 1880 г. в Слуцке. Умер 7 апреля 1973 г.

Елена Василевич

Белорусская писательница. Произведения Елены Василевич точны в описании быта и раскрытии характеров человека, у них поэтическое видение мира, сдержанная, доверчивая манера повествования, живой народный язык. Автор книг для детей.

Родилась 22 декабря 1922 г. в д. Липники. Умерла 8 августа 2021 г.

Фабиан Шантыр

Белорусский поэт, писатель и переводчик. Первые литературные произведения были опубликованы в газете «Наша Ніва», где он публиковал свои прозаические рассказы-импрессии. Перевёл на белорусский язык политическую брошюру Либкнехта «Пауки и мухи».

Родился 23 января 1887 г. в Слуцке. Умер 29 мая 1920 г.

Валерий Санько

Белорусский писатель, публицист, этнограф и краевед. Его записи белорусского фольклора печатались в газетах, журналах. Исследования чернобыльской тематики вылились в документальный роман «Звенят жаворонки в Чернобыльском небе».

Родился 29 августа 1939 г. в д. Великая Слива. Умер 22 ноября 2020 г.

Виктор Дайлида

Белорусский поэт и писатель. Автор сборников повестей и рассказов «Вясна, хлопцы, вясна», «Была вайна», «Буслы над вёскай», книги для детей «Сустрэча з маленствам».

Родился 28 сентября 1930 г. в д. Славинск. Умер в 2006 г.

Алесь Змагар

Белорусский поэт, прозаик, драматург, переводчик. Как поэт и публицист активно печатался в прессе. Возглавлял эмигрантскую организацию «Беларускі вызвольны рух»; участвовал в издании журналов «Баявая ўскалось» и «За волю».

Родился 1 октября 1903 г. в д. Кирово. Умер в 1995 г.

Лявон Случанин

Белорусский поэт. Автор исторической поэмы «Рагнеда». Автобиографический роман в стихах «Алесь Няміра» был частично опубликован в 1991 г.

Родился 15 октября 1914 г. в д. Лучники. Умер 25 октября 1995 г.

Янка Золак

Белорусский писатель, поэт, общественный деятель. Свою поэтическую деятельность начал на родине. Помимо стихов, он писал рассказы, повести «Бывай, незваротная» и «Т. Д. Ч.», для детей написал сказку «Бабок». Автор критических статей.

Родился 1 ноября 1912 г. в д. Лучники. Умер 20 декабря 2000 г.

Григорий Мурашко

Белорусский писатель. Дебютировал в прозе в 1924 году. Автор сборников рассказов, повести, романов. Стал известен после романа «Сын», где писатель описывает события накануне революции 1905 года. Также писал сказки, статьи, новеллы.

Родился 3 февраля 1902 г. в д. Безверховичи. Умер в 1944 г.

Михаил Клебанович

Белорусский писатель. В 1971 году журнал «Полымя» опубликовал первую подборку рассказов. Автор книги рассказов и повестей «Ранішняе сонца». Основная творческая деятельность связана с телевидением. Снял несколько документальных фильмов.

Родился 14 марта 1934 г. в д. Греск.

Весь 2023 год Слуцк будет подтверждать свой почётный статус культурной столицы Беларуси и знакомить случчан и гостей города с культурными традициями нашего края.

«Кур’ер» тоже не останется в стороне от этого проекта. Мы будем рассказывать о людях, наших земляках, классиках и современниках, их делах и талантах, интересных фактах, знаковых событиях, которые позволили Слуцку хотя бы на год стать центром культурной жизни страны.

«Кур’ер» приглашает читателей стать активными участниками проекта «Слуцк — культурная столица Беларуси».

Как это можно сделать? Очень просто.

Если вы рисуете, лепите, вырезаете, мастерите, создаёте авторские вещи;

если вы пишете стихи и прозу;

если вы хорошо фотографируете и ваш фотоархив хранит множество снимков о культурной жизни Слуцка и случчан;

если вы пишете музыку и играете на музыкальных инструментах;

если вы поёте и танцу­ете — свяжитесь с нами!

А если вы знаете таких замечательных мастеров — подскажите нам!

Давайте покажем и расскажем вместе о разнообразии культурной жизни Слуцка, о наших талантах и самородках, о традициях и начинаниях!