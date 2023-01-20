На этой неделе героями публикаций «Кур’ера» стали уроженец деревни Лучники, который написал книгу, ученик года Минской области, жительница деревни Калита и вышедший на свободу блогер.

Віктар Савановіч

Віктар Савановіч — ураджэнец вёскі Лучнікі, які зараз жыве ў Слуцку. Ён нашчадак сапраўднага выбранца і прадаўжальнік старажытнага лучнікоўскага роду. Віктар Захаравіч расказаў пра вёску, продкаў і сям’ю у сваёй новай кнізе «Погляд праз гады».

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з роду выбранцаў пад Слуцкам Хто такі Віктар Савановіч

Дарья Семёнова

Дарья Семёнова — 11-классница из средней школы №13 Слуцка. Она победила в конкурсе «Ученик года Минской области-2022» в номинации «Общественная деятельность». Дарья уже имеет несколько наград за волонтёрство, общественную деятельность и участие в молодёжном движении.

«Ученик года Минской области — 2022» Школьница из Слуцка победила в конкурсе

Галіна Самусевіч

Галіна Самусевіч — жыхарка вёскі Каліта Слуцкага раёна. Ёй 68 гадоў. Атрымлівае пенсію — 453 рублі. Раней працавала начальнікам участка ў калгасе, потым ладзіла дыскатэкі ў Доме сацыяльных паслуг. Зараз гадуе курэй і парсючка, шчыруе на агародзе. У вольны час чытае кнігі, якія ёй пад заказ прывозяць з Сорагскай бібліятэкі, пляце шыдэлкам дыванкі і глядзіць тэлевізар.

ў вёсцы Каліта Слуцкага раёна «У Доме сацпаслуг я круціла дыскатэкі». Каго мы сустрэлі

Владимир Неронский

Владимир Неронский — случчанин, автор YouTube-канала «Слуцк для жизни». Был задержан 5 мая 2020 года в Могилёве. С 8 мая беспрерывно отбывал 40 суток административного ареста. 17 июня стало известно, что Владимира Неронского привезли в СИЗО на Володарского в Минске. В начале февраля 2021 года он получил три года колонии. Суд признал случчанина виновным по двум статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь: ст. 369 (оскорбление государственного служащего) и ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них). В субботу, 14 января, мужчина вышел на свободу.