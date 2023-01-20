Житель Слуцка Алексей рассказал, как он пытался сделать копию документа с помощью автомата, установленного в супермаркете. Что «Кур’еру» пояснил специалист, обслуживающий аппарат.

«Зашёл в магазин «Санта» на ул.14 Партизан вместе с мамой, там стоит ксерокс самообслуживания. Нужно было сделать копии, — рассказал Алексей. — Я деньги кинул, но ксерокопию аппарат не выдал, написано: «Застревание бумаги». Мама попыталась повторно — тоже неудачно. При нас пробовала сделать копию ещё одна женщина. Ни у кого не получилось.

Деньги автомат не вернул. Кому он принадлежит, не написано, а указанный номер телефона не отвечал. Я подошёл к администрации, чтобы узнать номер телефона, по которому можно связаться, мне не сказали. Позвал охранника, который удостоверился, что аппарат не работает, и объявления об этом нет. Считаю, что, если услуга не оказана, у потребителя должна быть возможность вернуть деньги».

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«Сегодня утром я забрал принтер на ремонт, — пояснил Сергей, специалист, который обслуживает ксерокс-автомат. — Проверим его и поставим на место. С мужчиной этим я связался и вернул ему потраченные средства.

На аппарате указан телефон (8 044) 469 22 63, по которому клиенты могут позвонить в случае возникновения проблем».

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