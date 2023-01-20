Слуцкий районный Совет депутатов утвердил размер бюджета Слуцкого района на 2023 год по расходам в сумме 219 497 535 белорусских рублей — в эквиваленте $83,1 млн по курсу Нацбанка на 20 января.

Бюджет, в сравнении с прошлогодним (бюджет-2022), увеличился на 49 395 587 рублей (в эквиваленте около $18,7 млн по курсу Нацбанка на 20 января).

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Топ-3 расходов: образование, медицина и ЖКХ

Самые большие расходы, как и в прошлом году, запланированы на образование — около 39% бюджета (около 85,8 млн рублей).

Следующая по величине статья расходов — здравоохранение: около 29% бюджета (около 63,6 млн рублей).

На сферу ЖКХ и жилищное строительство планируется потратить в этом году более 28,8 млн рублей, или 13,1% районного бюджета.

На какие сферы закладывается существенно больше расходов, чем год назад

На национальную оборону (обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации) в 2023 году планируется потратить 126 100 рублей. В прошлом это было 17 000 рублей. То есть расходы вырастут примерно в 7,4 раза.

17 000 рублей. То есть расходы вырастут примерно в 7,4 раза. В 2023-м на охрану природы закладываются 225 700 рублей. В прошлом году этой статьи расходов не было.

Сферы, на которые закладывают меньше денег, чем в прошлом году

Резервные фонды получат в этом году 1,1 млн рублей, тогда как в прошлом на них планировалось потратить 2,6 млн рублей (то есть выделять меньше на 1,5 млн).

Резервные фонды местных исполнительных и распорядительных органов тоже получат гораздо меньше по сравнению с прошлым годом. В 2023 — 814 тыс. рублей, а в 2022 — 2,4 млн рублей. То есть почти в 3 раза меньше.

Топ-3 государственных программ, по которым Слуцкий район получит финансирование

«Образование и молодёжная политика» на 2021–2025 годы — 86,8 млн. «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021–2025 годы — 63 млн. «Комфортное жильё и благоприятная среда» на 2021–2025 годы — 28,6 млн.

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