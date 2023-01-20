В четверг, 19 января, в тёмное время суток на нерегулируемых пешеходных переходах произошли два наезда на пешеходов.

По улице Тройчанской в 17.15, пострадала девушка, когда переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

Реклама

58-летний житель Слуцкого района за рулем Ford Galaxy ехал со стороны улицы Полевой в направлении Виленской. Он наехал на 31-летнюю жительницу Слуцка, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в больницу с травмами.

По улице Магистральной в 19.30 пострадал мужчина.

45-летний житель Слуцкого района за рулем Opel Omega ехал со стороны улицы Ленина в направлении улицы Зелёной. Он наехал на 37-летнего случчанина, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Он был обозначен светоотражающими элементами. Пешеход получил телесные повреждения, но госпитализация ему не потребовалась.