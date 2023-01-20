Жительница Слуцка Ольга живёт два года в новом доме. Она рассказала, что в квартире растёт плесень. В прошлом году её убрали застройщики. В этом году она появилась снова. Специалисты пояснили «Кур’еру», почему появляется плесень и как установить причину её возникновения.

«Снова пошла плесень»

«Наша семья живёт в новом доме по адресу: ул. Магистральная, 3, — рассказала Ольга. — В том году впервые в доме появилась плесень. Тогда после обращений, в том числе и на сайт президента, пришли рабочие от застройщика, всё зачистили, зашпаклевали заново. А в этом году три недели назад снова пошла плесень. Дважды звонила на 115, они говорят, что придут из ЖЭУ, но пока никто не приходил (данные — на 19.01 2023г.).

В семье у нас трое детей 8, 9 и 13 лет, сама я — инвалид и страдаю астмой, этот грибок обостряет состояние. Квартира однокомнатная, угловая, жилая комната — 15 с небольшим метров. Плесень растёт везде — в комнатах, на кухне, в ванной, на балконе, на стыках оконных рам со стеной. У меня все ходят дома в байках, потому что окна постоянно на проветривании, балкон не закрываю. Что я сама могу ещё предпринять — даже не знаю!»

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«Плесень появляется при двух факторах»

«С момента сдачи дом остаётся на гарантии застройщика 5 лет, но это касается только конструктивных элементов», — сказал Сергей Кулик, главный инженер УКС Слуцкого района.

Он отметил, что плесень и влажность просто так не возникают. «Как правило, основной причиной появления плесени является повышенная влажность внутри квартиры. Микроклимат в жилище должны контролировать жильцы. Для этого в первую очередь на окнах установлены клапаны проветривания. Новосёлам при получении квартиры вручается памятка, как правильно ею пользоваться. Это касается в том числе системы проветривания. Когда бываем в квартирах, где обнаруживается плесень, довольно часто видим, что клапаны проветривания закрыты. Хотя предусмотрено, что они должны закрываться при температуре -10 градусов и более. А при такой температуре, как сейчас, они должны быть открыты.

При выявлении недостатков жильцы должны обращаться в ЖЭУ с письменным заявлением. Комиссия выходит, осматривает, составляет акт. При необходимости замеряются параметры микроклимата, влажность. В квартире должно быть не более 60% влажность. Если там 90%, то вполне вероятно появление плесени.

Плесень может расти при двух факторах: повышенная влажность и тепло. Если в небольшой однокомнатной квартире проживает пять человек, то их жизнедеятельность, а также выполнение бытовых процессов влияют на повышение влажности.

Если жильцы считают, что параметры микроклимата в их жилье нарушены, они также могут обратиться в Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии».

В ЖЭУ-5 «Кур’еру» ответили, что планируют побывать в данной квартире.

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