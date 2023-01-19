В Комитете госконтроля рассказали о результатах проверок белорусских магазинов на нарушение ценового законодательства. В 2022 году КГК обнаружил завышение цен в каждом пятом из более чем 3 тыс. проверенных торговых объектов. Об этом сообщает телеканал СТВ.

По словам государственного инспектора сектора контроля за ценами на потребительские товары КГК Ольги Провоторовой, в магазинах также выявлялись нарушения санитарных норм и правил, правил торговли и другие нарушения законодательства, пишет Office Life.

«К административной дисциплинарной ответственности привлечены 812 человек. Кроме того, за грубые нарушения законодательства приостанавливалась деятельность 35 торговых объектов», — рассказала она.

Реклама

За завышение цен в Беларуси привлекают не только к административной, но и к уголовной ответственности. О том, сколько таких приговоров вынесено по стране, представитель госконтроля не рассказала.