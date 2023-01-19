В Комитет государственного контроля за минувший год поступило две с половиной сотни обращений о выплачиваемых мимо кассы деньгах.

Как сообщили в КГК, активная работа по пресечению фактов выплаты заработной платы «в конверте» продолжается. За прошлый год выявлено более 60 преступлений в данной сфере.

В этом помогали и обращения граждан, коих на онлайн-панель «Скажи НЕТ зарплате «в конвертах» поступило более 250.

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Но «результативность» этих жалоб крайне низка — из 252 сообщений о фактах выплаты зарплаты «в конвертах» информация подтвердилась лишь в 15 случаях (5,9%).

По результатам расследований субъектами хозяйствования дополнительно уплачено в бюджет свыше 77 тысяч рублей платежей.

Отметим, что львиная доля обращений граждан касалась работы субъектов хозяйствования Минска и Минской области (180 сообщений, или 71,4% от общего числа), пишет Blizko.by.