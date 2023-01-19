В гимназия №1 прошла торжественная церемония награждения лауреатов и победителей конкурса профессионального мастерства «Учитель года Слуцкого района-2022».
Почётной грамотой начальника управления, дипломом победителя и подарочным сертификатом наградили:
- Юлию Саванович, учителя русского языка и литературы гимназия №1, — победителя конкурса «Учитель года Слуцкого района-2022»;
- Ирину Прокопович, учителя начальных классов СШ №12, — победителя в номинации «Начальные классы»;
- Алексея Артемьева, учителя физической культуры и здоровья СШ №13, — победитель в номинации «Музыка, изобразительное искусство, искусство (отечественная и мировая художественная культура), трудовое обучение, черчение, физическая культура и здоровье, допризывная подготовка»;
- Юрия Колесниковича, учителя физики гимназия №2, и Анастасию Гринкевич, учителя математики гимназия №1, — победителей в номинации «Физика, астрономия, математика, информатика»;
- Инну Хавстович, учителя биологии гимназия №1, — победителя в номинации «Биология, химия»;
- Евгению Сидорову, учителя истории и обществоведения СШ №9, — победителя в номинации «История, обществоведение, география»;
- Татьяну Прокопович, учителя английского языка гимназия №1, — победителя в номинации «Иностранный язык»;
- Дарью Пивовар, воспитателя «Дошкольный центр развития ребенка «Солнышко», — победителя в номинации «Дошкольное образование».
Благодарностью начальника управления, дипломом лауреата наградили:
- Татьяну Романович, учителя начальных классов гимназия №1, — лауреата в номинации «Начальные классы»;
- Анастасию Галкину, учителя биологии СШ №4, — лауреата в номинации «Биология, химия»;
- Светлану Ясенецкаю, учителя географии СШ №13, и Ольгу Лысую, учителя истории и обществоведения СШ №11, — лауреатов в номинации «История, обществоведение, география»;
- Светлану Соболеву, учителя русского языка и литературы СШ №11, — лауреата в номинации «Русский язык и литература, белорусский язык и литература»;
- Наталью Левицкую, учителя английского языка СШ №13, — лауреата в номинации «Иностранный язык»;
- Лилию Русакович, воспитателя детского сада №21, и Елену Самусевич, воспитателя детского сада №13, — лауреатов в номинация «Дошкольное образование».
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