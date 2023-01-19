В гимназия №1 прошла торжественная церемония награждения лауреатов и победителей конкурса профессионального мастерства «Учитель года Слуцкого района-2022».

Почётной грамотой начальника управления, дипломом победителя и подарочным сертификатом наградили:

Юлию Саванович , учителя русского языка и литературы гимназия №1, — победителя конкурса «Учитель года Слуцкого района-2022»;

, учителя русского языка и литературы гимназия №1, — победителя конкурса «Учитель года Слуцкого района-2022»; Ирину Прокопович , учителя начальных классов СШ №12, — победителя в номинации «Начальные классы»;

, учителя начальных классов СШ №12, — победителя в номинации «Начальные классы»; Алексея Артемьева , учителя физической культуры и здоровья СШ №13, — победитель в номинации «Музыка, изобразительное искусство, искусство (отечественная и мировая художественная культура), трудовое обучение, черчение, физическая культура и здоровье, допризывная подготовка»;

, учителя физической культуры и здоровья СШ №13, — победитель в номинации «Музыка, изобразительное искусство, искусство (отечественная и мировая художественная культура), трудовое обучение, черчение, физическая культура и здоровье, допризывная подготовка»; Юрия Колесниковича , учителя физики гимназия №2, и Анастасию Гринкевич , учителя математики гимназия №1, — победителей в номинации «Физика, астрономия, математика, информатика»;

, учителя физики гимназия №2, и , учителя математики гимназия №1, — победителей в номинации «Физика, астрономия, математика, информатика»; Инну Хавстович , учителя биологии гимназия №1, — победителя в номинации «Биология, химия»;

, учителя биологии гимназия №1, — победителя в номинации «Биология, химия»; Евгению Сидорову , учителя истории и обществоведения СШ №9, — победителя в номинации «История, обществоведение, география»;

, учителя истории и обществоведения СШ №9, — победителя в номинации «История, обществоведение, география»; Татьяну Прокопович , учителя английского языка гимназия №1, — победителя в номинации «Иностранный язык»;

, учителя английского языка гимназия №1, — победителя в номинации «Иностранный язык»; Дарью Пивовар, воспитателя «Дошкольный центр развития ребенка «Солнышко», — победителя в номинации «Дошкольное образование».

Благодарностью начальника управления, дипломом лауреата наградили:

Татьяну Романович , учителя начальных классов гимназия №1, — лауреата в номинации «Начальные классы»;

, учителя начальных классов гимназия №1, — лауреата в номинации «Начальные классы»; Анастасию Галкину , учителя биологии СШ №4, — лауреата в номинации «Биология, химия»;

, учителя биологии СШ №4, — лауреата в номинации «Биология, химия»; Светлану Ясенецкаю , учителя географии СШ №13, и Ольгу Лысую , учителя истории и обществоведения СШ №11, — лауреатов в номинации «История, обществоведение, география»;

, учителя географии СШ №13, и , учителя истории и обществоведения СШ №11, — лауреатов в номинации «История, обществоведение, география»; Светлану Соболеву , учителя русского языка и литературы СШ №11, — лауреата в номинации «Русский язык и литература, белорусский язык и литература»;

, учителя русского языка и литературы СШ №11, — лауреата в номинации «Русский язык и литература, белорусский язык и литература»; Наталью Левицкую , учителя английского языка СШ №13 , — лауреата в номинации «Иностранный язык»;

, , — лауреата в номинации «Иностранный язык»; Лилию Русакович, воспитателя детского сада №21, и Елену Самусевич, воспитателя детского сада №13, — лауреатов в номинация «Дошкольное образование».

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