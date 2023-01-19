В Слуцком районе устанавливают новую автоматизированную систему оповещения. Громкоговоритель появился на здании Слуцкого райисполкома. Такие устройства будут ещё в двух местах, а сирена — на здании администрации Слуцкого рынка ОПС.

По информации госзакупки, срок установки объекта «Модернизация автоматизированной системы централизованного оповещения населения Слуцкого района Минской области» зона 1 — с 24 декабря 2022 года по 24 марта 2023 года.

Напомним, что «Кур’ер» рассказывал, какие объекты вошли в новую систему оповещения.

УКС Слуцкого района объявил новый тендер по выбору генерального подрядчика по объекту «Модернизация автоматизированной системы централизованного оповещения населения Слуцкого района Минской области» зона 2. Туда включили другие предприятия и организации.