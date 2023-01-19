В среду, 18 января, в Слуцкой районной центральной библиотеке должен был состояться отчёт трёх депутатов райсовета перед избирателями за 2-е полугодие 2022 года. На встречу пришли 4 человека: сами депутаты и корреспондент «Кур’ера».

В зале библиотеки отчёт о работе планировали предоставить избирателям:

Реклама

Сергей Александрович Цыбулько — депутат по Комсомольскому округу №1 (начальник Слуцкой районной инспекции комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды);

— депутат по Комсомольскому округу №1 (начальник Слуцкой районной инспекции комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды); Ирина Антоновна Бородина — депутат по Пионерскому округу №3 (директор Слуцкого зонального государственного архива);

— депутат по Пионерскому округу №3 (директор Слуцкого зонального государственного архива); Елена Леонидовна Тумащик — депутат по Школьному округу №26 (директор вино-водочного завода «Колос»).

В большом светлом зале на 1-м этаже библиотеки, где сейчас размещается выставка слуцких художников, подготовили несколько десятков белых стульев, однако из избирателей никто не пришёл. Это напомнило мне о встрече слуцких ИП с налоговой на прошлой неделе, где была обратная ситуация: стульев подготовили в два раза меньше, чем пришло предпринимателей.

Депутаты оказались доброжелательными и общительными людьми и поговорили с корреспондентом. Отчёт о своей работе они предоставили для читателей «Кур’ера». Около получаса мы безрезультатно ждали избирателей, а потом покинули зал.

Что в отчёте — кратко

Депутаты районного Совета сочетают свою депутатскую деятельность с выполнением производственных и служебных обязанностей. При этом на сессиях и заседаниях президиума и постоянных комиссий явка депутатов была 80 — 85%.

За 2-е полугодие 2022 года было проведено 9 сессий, рассмотрено и принято 67 решений, 17 из которых прошли обязательную юридическую экспертизу.

Некоторые из вопросов, которые рассмотрели депутаты в 2022 году:

о предоставлении льгот по налогам, сборам (пошлинам),

о продлении консервации капитальных строений, находящихся в хозяйственном ведении КУП «Слуцкое ЖКХ»,

об утверждении председателя Слуцкого райисполкома,

о наведении порядка на земле, благоустройстве территорий,

об оказании помощи к учебному году,

о работе с пустующими домами,

о районном бюджете на 2023 год

и другие.

В декабре 2022 года депутаты участвовали в акции «Наши дети» и подарили средней школе №13 сертификат на приобретение комплекта мебели. Также они посещали семьи с несовершеннолетними детьми, находящиеся в социально опасном положении, по обращениям граждан решали вопросы трудоустройства, предоставления общежитий и мест в детских садах, благоустройства дворовых территорий и другие.

Много вопросов в последнее время касается состояния дорог и улиц. Вместе с тем финансирования на данный вид работ недостаточно.

Во 2-м полугодии 2022 года в районе благоустраивались территории кладбищ с привлечением средств бюджета, спонсорских средств и с долевым участием населения. Установлены детские площадки в Бокшицком, Греском, Беличском, Серяжском и Сорогском сельсоветах.

Смотровые комиссии, в состав которых входили депутаты, старосты деревень, представители исполкомов, организаций, учреждений образования и здравоохранения, сотрудники ТЦСОН, РОЧС, РОВД, районных филиалов «Минскэнерго» и «Минскоблгаза», посещали жителей на дому, чтобы выявить проблемные вопросы и предотвратить пожары и другие чрезвычайные ситуации.

Что ещё рассказали депутаты

Кроме того, депутаты рассказали, что раз в месяц проводят приём граждан, где выслушивают их обращения. Все вопросы, с которыми к ним обращались граждане в 2022 году, удалось решить, и на 2023 год ни одного исходящего обращения с прошлого года не осталось. Только одно обращение — по поводу организации приюта для животных — было рассмотрено, обратившемуся человеку рассказали, какие документы нужно собрать, но он их пока не предоставил. Подавляющее большинство обращений касались коммунальной сферы, и депутаты направляли их директору Слуцкого ЖКХ.