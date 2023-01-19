В редакцию «Кур’ера» написала Лилия Милицкая, жительница агрогородка Лучники. На её улице Старые Лучники начали делать ливневую канализацию. Девушка рассказала, что работы начались осенью 2022 года, а зимой их приостановили. Теперь по улице тяжело пройти или проехать, особенно после дождей.

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По её словам, перед зимой работы «заморозили». И на дороге «каша»: грунт под ногами тонет, много ям. «Галоши надевать по шею?» — спрашивает на видео Лилия. Если ехать на машине, то она буксует. Лилия боится попасть колесом в ямы, которые образовались на проезжей части.

«Регулярно оставляю заявки на 115. Звонила и в райисполком, и в сельисполком, и по разным номерам в Минск. Всё, что стало известно, — это то, что во втором квартале планируют возобновить работу. Так а до этого второго квартала как по улице идти? Непонятно», — сказала Лилия Милицкая.

С чего всё началось

С 2013 года жители Лучников добивались отвода воды из зоны подтопления. О том, что на двух улицах собираются сделают ливневую канализацию, «Кур’ер» рассказывал в апреле 2021-го.

Тендер на прокладку «сети ливневой канализации по ул. Старые Лучники, ул. Центральная в аг. Лучники Слуцкого района» выиграло ОАО «ПМК-71». Срок поставки работ — c 01.10.2022 по 31.03.2023. То есть получается, что работы должны завершиться до конца марта этого года.

Что говорят в УКСе

Сергей Кулик, главный инженер ГП «УКС Слуцкого района», пояснил, что проектом предусмотрена укладка ливневой канализации с установкой насосной станции и восстановлением асфальтобетонного покрытия.

«Объект спроектирован и имеет положительное заключение ДРУП «Госстройэкспертиза по Минской области». Строительство осуществляется на основании решения Слуцкого райисполкома, а генеральным подрядчиком выступает ОАО «ПМК-71». Строительство начато 15 сентября 2022 года, срок ввода объекта в эксплуатацию — 2-й квартал 2023 года. Восстановление асфальтобетонного покрытия по улице Старые Лучники будет осуществлено во 2-м квартале 2023 года», — добавил он.

Работы планировались на лето и осень

По заключению государственной экспертизы ДРУП «Госстройэкспертиза по Минской области» №701-70/22 от 23.06.2022, которое есть в свободном доступе, дата начала строительства — июнь 2022 года, а дата завершения — сентябрь 2022 года. Там же указано, что «нормативная продолжительность строительства — 3,5 месяца, в том числе подготовительный период — 0,5 месяца».

В расчёте стоимости заказчика по объекту указаны другие сроки: дата разработки сметной документации — 01.03.2022г., дата начала строительства — октябрь 2022г., а нормативный срок строительства — 6 месяцев.

Почему работы начались осенью, а не летом, «Кур’еру» пока узнать не удалось.

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