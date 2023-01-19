В этот раз нашим новым подписчиком стал случчанин Виктор Саванович. В №2 от 12 января мы рассказывали об изданной им книге, в которой через историю своего рода автор рассказал историю родных Лучников.


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