Как в Германии выбросить ёлку и не получить штраф

«Зачем выносить ёлку, если осталось всего три месяца до Рождества?». В Германии не вовремя выброшенная ёлка — тоже повод для шуток. Но смеются в таких случаях лишь те, кто утилизирует её по всем правилам. Кто этот порядок нарушает, рискует получить штраф.



Как устроена утилизация праздничных деревьев в Германии?

1. Есть специальный график вывоза

Он называется Abtransport der Weihnachtsbäume, и создают его местные мусороуборочные компании для удобст­ва — и своего, и жителей. Расписание вывоза зависит от региона: в одних городах всё происходит 2–3 января, в других людям дают попраздновать «с ёлочкой» до Ночи Трёх Королей (православные в это время как раз отмечают Рождество), а то и вовсе до Крещения.

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Например, такой затяжной график предлагают берлинские уборщики BSR: даты варьируются от 7 до 19 января. Узнать точный день, когда мусорщики будут собирать ёлки, можно на городском сайте либо на странице мусорной компании, которая обслуживает участок.

Почему так важно уложиться в предложенное расписание? Тут всё просто: в эти дни деревья вывозят бесплатно в порядке исключения, в связи с праздником. Потому что в будничной, «нерождественской» жизни ёлки считаются негабаритным мусором, утилизация которого тарифицируется по отдельной статье. Более того, муниципальные службы вывоза мусора после праздников ёлками не занимаются. Хотите выбросить позже — хлопочите и договаривайтесь сами.

2. Оставить в нужном месте

Ёлки для комму­нальщиков нужно оставлять либо перед своим домом, либо в специальном указанном месте — Sammelstelle. Эти детали, как правило, указываются в объявлениях. Обычно вывоз с «мест сбора» практикуют в небольших городах.

Подготовить ёлку к утилизации просто: снимите с неё все украшения, мишуру и серпантин. То есть полностью — на ней не должно быть ничего постороннего.

3. Можно «расчленить» и сложить в мусорный бак

Звучит как сценарий хоррора, но это единственный способ заставить мусорщиков официально вывезти отслужившую ёлку. Этот вариант подойдёт тем, кто не гнался за размером и приобрёл к празднику небольшую ёлочку — настольную. Что потом с ней делать? Отломить ветви, распилить на части ствол и сложить в контейнер для биомусора.

4. Пустить на дрова — вполне реально

Этот способ актуален для тех, кто живёт в частном доме с печью или камином. Но бездумно бросать остатки ёлочного ствола в топку вам всё же не следует: ваша вытяжка может просто не потянуть дым от костра.

5. Покормите слона или верблюда

Отличная идея для городов, где есть зоопарки или зверохозяйства. Ёлочной или сосновой хвоей с удовольствием закусят слоны, верблюды, жирафы и другие жвачные животные. Всё-таки зелёные иголки богаты витамином С, каротином, железом и минералами. В некоторых палатках с глинтвейном на рождественских ярмарках даже

продают горячие напитки на основе хвои — в конце концов, чем животные хуже?

С зоопарком или питомником лучше связаться заранее и уточнить, подойдёт ли ёлка для корма. Базовые требования и так понятны: деревья должны быть «органическими», то есть выращенными без химикатов. Об этом можно узнать у производителя при покупке — как правило, они сами хвастаются этим на вывесках и ценниках.

Штрафы за незаконную утилизацию ёлок

В разных землях Германии штрафы за неправильно утилизированную ёлку разные. Самый маленький штраф — 25-50 евро за одну ёлку, а самый чувствительный — 100-300 евро. Если «неправильно» выбросить несколько новогодних деревьев, то можно получить штраф до 500 евро.