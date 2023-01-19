Слуцкие депутаты решили поддержать школьников, которые проживают в деревнях района и ездят на занятия в город.

С 1 июля по 31 августа учащиеся сельских учреждений образования бесплатно могут ездить на городских автобусах.

С 1 сентября по 30 июня сельские дети, которые учатся в городе, могут бесплатно ездить на пригородных автобусах от дома к месту учёбы и обратно.

Для этого школьникам нужны справки, которые подтверждают их обучение в соответствующих учреждениях образования.

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Напомним, что раньше право бесплатного проезда в городском транспорте на занятия и обратно распространялось на школьников, проживающих в Слуцке.

Ещё в 2015 году Семён Шапиро, председатель Минского облисполкома, предложил разрешить бесплатный проезд для сельских школьников в пригородном транспорте. Но автопарк в Слуцке уже выписывал проездные билеты ежемесячно. «Эта практика введена у нас давно — с 1982 года. Льгота распространяется на детей, которые ездят учиться в школы близлежащих деревень», — говорила тогда сотрудница автовокзала. А все расходы покрывал райисполком.

Тогда же Семён Шапиро поручил Галине Казак, начальнику управления образования Миноблисполкома, выступить с предложением к Совмину для рассмотрения возможности предоставления льготного проезда детям из сельской местности. Инициатива возникла после того, как председатель узнал, что школьники из деревень, которые учатся в городских школах, полностью оплачивают проезд в пригородном транспорте.

Позже родители поднимали вопрос про бесплатный проезд из деревень в город, но продолжали платить за детей.

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