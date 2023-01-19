Как прошёл юбилей Слуцкой художественной школы в галерее искусств. Фоторепортаж

Олеся Белая
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В среду, 18 января, в Слуцкой галерее искусств имени Садина открылась выставка ученических работ Слуцкой детской художественной школы искусств. В этом году у школы юбилей — 45 лет со дня основания.

На мероприятие пришли ученики, педагоги, ветераны и друзья школы. Посмотрите, как это было.

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выставки, Слуцк
Ученики и педагоги Слуцкой детской художественной школы искусств. Фотографии: Олеся Белая
Наталья Чернушевич, зампредседателя Слуцкого райисполкома, вручила школе подарочный сертификат
выставки, Слуцк
Педагоги Слуцкой ДХШИ
выставки, Слуцк
Ученики записали видеопоздравление школе
художники, Слуцк
Игорь Титковский, бывший директор и преподаватель художественной школы
художники, Слуцк
Гунефа Матюшенкова, которая много лет преподавала композицию в художественной школе
выставки, Слуцк
Гости выставки
выставки, Слуцк
Ученица школы играет на цимбалах
Елена Шишко, владелица магазина «Офис-класс» и мама одной из учениц, подарила школе наглядное пособие — гипсовую голову
художники, Минск, Слуцк
Минский художник Игорь Кашкуревич поздравляет Слуцкую художественную школу
Кашкуревич, открытка
Игорь Кашкуревич подарил детям копии открытки авторства своего отца — художника Арлена Кашкуревича. На открытке изображён Пьеро, который держит рамку с сердцем. Надпись на открытке DO UT DES означает «даю, чтобы и ты дал»
выставки, Слуцк
Посетители выставки

выставки, Слуцк

выставки, Слуцк