В среду, 18 января, в Слуцкой галерее искусств имени Садина открылась выставка ученических работ Слуцкой детской художественной школы искусств. В этом году у школы юбилей — 45 лет со дня основания.

На мероприятие пришли ученики, педагоги, ветераны и друзья школы. Посмотрите, как это было.