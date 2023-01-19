«Кур’ер» проехал по городу и посмотрел, какие здания длительное время стоят закрытыми или недостроенными и не находят применения или нового владельца.

1. Торговый центр в 11-м городке

Здание по ул. Социалистической, 144 большое, в два этажа. С левого и правого крыла на первом этаже работают магазины «Остров чистоты» и «Копеечка». А вот помещения бывшего кафе «Звёздное», ателье, парикмахерской, магазинов на втором этаже не используются. Центральный вход сильно обветшал. Висит объявление об аренде.

2. Бывший универмаг № 21

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В 2021 году магазин № 21 от универмага «Слуцк» прекратил свою работу, потому что истёк срок аренды здания. Здание по ул. Ленина, 237, которое принадлежало ликвидируемому «Слуцк-Востоку», продали с аукциона 20 января 2021 года. Новым владельцем 21-го универсама стал «Виталюр».

Штукатурка на фасаде здания заметно облетела, выбиты стёкла на входной двери и забиты мелаллопрофилем.

3. Бывшая казарма по ул. Виленской, 63А

Здание общежития №4 на улице Виленской, 64А, где когда-то была казарма, законсервировали в 2019 году. Территорию вокруг строения привели в порядок, спилили тополя. Как пояснял ранее «Кур’еру» Николай Воронько, директор Слуцкого ЖКХ, сносить здание не планируется.

Здание внешне прочное, только многие окна выбиты, часть — заколочены фанерой, местами облетает штукатурка.

4. Бывший ресторан «Случь»

Ресторан «Случь» выставили на продажу в июле 2019 года. Незадолго до продажи в нём сделали ремонт: поменяли систему канализации, вентиляции, полы, потолки, окна, двери, сделали новое освещение. Новый собственник бывшего ресторана «Случь» — компания «РосМин» — также провёл ремонт здания. С того времени здание бывшего ресторана на ул. М. Богдановича, 26 сдаётся в аренду.

5. Бывший консервный завод — памятник архитектуры

Последним тут располагался Слуцкий консервный завод. Одно из зданий (на фото крайнее слева из красного кирпича) — это также историческое здание бывшего коммерческого училища, которому более 110 лет. Его пытаются продать с аукциона на протяжении нескольких лет.

На аукцион 18 января 2023 года начальная цена здания была заявлена 1 432 500 рублей. Она снижена на 50% по сравнению с той, которая предлагалась ранее. Здание продают с условием: «Имеет статус историко-культурной ценности. При приобретении права собственности на материальную историко-культурную ценность новый собственник обязан в течение одного месяца подписать охранное обязательство».

6. Бывший продуктовый магазин на ул. Виленская, 106

Всё время в этом здании работал продуктовый магазин, известный у местных как «синенький» (в какой бы другой цвет его не покрасили). В настоящее время магазин закрыт, здание выставлено на продажу.

7. Бывший завод «Эмальпосуда»

«Кур’ер» писал о том, как Слуцк потерял производство, которое могло быть ещё одним брендом города. Завод «Эмальпосуда» в 2015 году передали оршанскому «Легмашу». Новые владельцы не стали модернизировать производство, а остановили литейный цех и сократили всех. В 2016 году стали распродавать последнюю продукцию. Рабочее оборудование из Слуцка перевезли в Оршу. С 2017 года здания по ул. Комсомольской, 14 пытаются продать с аукциона.

8. Здания бывшего пивзавода

В 2020 году собственники начали сносить солодовню – это часть самой заметной постройки на территории бывшего Слуцкого пивзавода. В настоящее время на территории видны полуразрушенные здания.

9. Барак на улице Вечеркевича, 40

В 2021 году жильцов из двухэтажного здания барака на ул. Вечеркевича, 40 расселили. Его признали непригодным для жилья. Сейчас здание законсервировано.

10. Недострой у рынка

Объект привлекает внимание, потому что расположился на бойком месте у центрального рынка на улице Мельничная, 1А. Строительство началось более семи лет назад и шло быстро, но потом замерло.

11. Здание, где был банк

В этом здании по адресу ул. Строителей, 5А размещался банк. Сейчас вывеска снята, висит объявление об аренде.

12. Бывший кондитерский цех на ул. Тутаринова

Это здание расположено рядом с площадками для складирования сахарной свёклы по ул. Тутаринова. В здании нет окон, часть забита щитами.

13. Бывший магазин

Здание расположено на ул. Головащенко, 4. Долгое время там был продуктовый магазин, потом продавали и другие товары. Помещение закрыто, объявлений об аренде нет.

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