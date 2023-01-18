В Солигорскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира можно без последствий сдать запрещённые орудия рыболовства, рыболовные сети и сетематериалы.

При добровольной сдаче запрещённых орудий рыболовства, рыболовных сетей и сетематериалов граждане освобождаются от административной ответственности.

Штраф до 1110 рублей

В соответствии со ст. 16.26 КоАП Республики Беларусь незаконное изготовление, приобретение, хранение или сбыт орудий добычи рыбы и других водных животных, принципы которых основаны на использовании электромагнитного поля, звука и других физических эффектов, оказывающих на них воздействие, а равно незаконный сбыт или хранение рыболовных сетей или сетематериалов, влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин.

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Куда обращаться

По вопросам добровольной сдачи запрещённых орудий рыболовства, рыболовных сетей и сетематериалов необходимо обращаться в Солигорскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: г. Солигорск, ул.Строителей, 34, тел: 8 (017) 423 82 66, 8 (017) 423 72 39.