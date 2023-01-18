Во вторник, 17 января, в Солигорском районе 68-летний водитель на Opel Meriva наехал на 46-летнего дорожного рабочего, а затем — на стоящий автомобиль ГАЗ. По предварительной информации, пострадал и его коллега.

Это произошло около 10.45 на 2-м км автодороги Н-9669 «Подъезд к г.п. Старобин от автодороги Р-23 «Минск — Микашевичи».

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Известно, что место проведения ремонтных работ было обозначено. Пострадавших госпитализировали с тяжёлыми травмами, добавили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).