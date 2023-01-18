В понедельник, 16 января, в редакцию «Кур’ера» обратился житель Слуцка Михаил Алексеевич. Он принёс кусок внешней стены дома, размером примерно 30 на 40 сантиметров, и рассказал почему.

«Я живу в доме №122 по ул. Ленина, наш подъезд как раз напротив здания краеведческого музея, — рассказал Михаил Алексеевич. — В пятницу от стены дома, над вторым этажом, отвалился кусок стены (штукатурка с частью кирпичной кладки).

Заметил опасность осенью

Дело в том, что ещё осенью я заметил, что появилась трещина и кусок может отвалиться. Пошёл в наше ЖЭУ, нашёл там сотрудницу, которой рассказал, что может рухнуть на кого-то. Ведь внизу ходят люди. Женщина заверила, что передаст начальству. О том, что кусок вот-вот отвалится, я говорил и нашим дворникам. Но по осени так ничего и не сделали.

Реклама

«Если ещё шаг — и попало бы в голову»

Зима делает своё: вода, мороз. Трещину распёрло, и этот кусок вместе со льдом в пятницу рухнул под ноги человеку. А если бы ещё шаг, то попало бы ему в голову.

Мы позвонили на 115, там ответили, что погода сейчас не позволяет провести работы. Когда рухнуло, то я этот кусок поднял и принёс в редакцию. Хотел показать, что он мог нанести серьёзный вред человеку. Хорошо, что никто не пострадал.

Я рассказал об этом, чтобы увидели, как важно внимательно относиться к обращениям людей и вовремя принимать меры. Ведь осенью предупреждал, а зимой и рухнуло».

Делитесь интересными фактами о жизни города или деревни нашего региона, мнениями, рассказывайте об интересных людях! Для этого позвоните редактору отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите в редакцию: info@kurjer.info, в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», в Telegram-бот.