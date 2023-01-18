Судя по данным Национального статистического комитета, однодневный розничный товарооборот в расчёте на душу населения с начала 2022 года достиг 19,9 рубля. В 2021 году он составлял 17,7 рубля.

Однако в целом розничный товарооборот в 2022 году составил 67,5 млрд рублей, или 96,3% в сопоставимых ценах к уровню 2021-го. То есть люди стали меньше тратить в магазинах. Падение розничного товарооборота наблюдается в стране с весны 2022 года.

Оптовый товарооборот за прошлый год тоже упал — 137,9 млрд рублей, или 82,2% в сопоставимых ценах к уровню 2021-го.

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Больше денег тратили только в кафе и ресторанах. Товарооборот общественного питания достиг 4,1 млрд рублей, или плюс 2,7% по сравнению с 2021 годом.

То есть, если пересчитать данные Белстата, мы за год в кафе, столовых и ресторанах оставили примерно 441 рубль. Если судить по ценам в Слуцке, то это одна шаурма в неделю.