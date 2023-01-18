С 1 января в Беларуси действуют новые цены на коммунальные услуги. Все тарифы указаны в постановлении Совмина №952 от 30 декабря 2022 года.

Тарифы на электроэнергию

(1 кВт), рублей:

Реклама

1-ставочный тариф — 0,2459,

1-ставочный тариф в домах с электрическими плитами — 0,209.

Дифференцированный тариф по двум временным периодам:

с 22.00 до 17.00 — 0,1721;

с 17.00 до 22.00 — 0,4918.

Тарифы на газ

Газ природный, цена в рублях:

со счётчиками: если есть индивидуальные газовые отопительные приборы: с 1 января по 31 мая включительно — 0,1993 за кубометр, с 1 июня по 31 декабря включительно — 0,2062 за кубометр, если нет индивидуальных газовых отопительных приборов — 0,5477 за кубометр;

без счётчиков: при наличии только газовой плиты — 4,38 с одного проживающего в месяц, при наличии газовой плиты и газового водонагревателя — 12,6 с одного проживающего в месяц.



Баллон сжиженного газа 21 кг — 22,05 рубля.

Указанные тарифы можно посмотреть в печатном номере газеты «Кур’ер» от 12 января (№2).