С 1 января в Беларуси действуют новые цены на коммунальные услуги. Все тарифы указаны в постановлении Совмина №952 от 30 декабря 2022 года.
Тарифы на электроэнергию
(1 кВт), рублей:
- 1-ставочный тариф — 0,2459,
- 1-ставочный тариф в домах с электрическими плитами — 0,209.
Дифференцированный тариф по двум временным периодам:
- с 22.00 до 17.00 — 0,1721;
- с 17.00 до 22.00 — 0,4918.
Тарифы на газ
Газ природный, цена в рублях:
- со счётчиками:
- если есть индивидуальные газовые отопительные приборы:
- с 1 января по 31 мая включительно — 0,1993 за кубометр,
- с 1 июня по 31 декабря включительно — 0,2062 за кубометр,
- если нет индивидуальных газовых отопительных приборов — 0,5477 за кубометр;
- если есть индивидуальные газовые отопительные приборы:
- без счётчиков:
- при наличии только газовой плиты — 4,38 с одного проживающего в месяц,
- при наличии газовой плиты и газового водонагревателя — 12,6 с одного проживающего в месяц.
Баллон сжиженного газа 21 кг — 22,05 рубля.
Указанные тарифы можно посмотреть в печатном номере газеты «Кур’ер» от 12 января (№2).