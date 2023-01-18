В этом году Слуцкий сыродельный комбинат планирует приступить к реализации инвестиционного проекта в Слуцке. Ещё один проект будет завершён на базе Копыльского молокозавода.

В Копыльском филиале идёт работа над созданием производства быстрорастворимого сухого молока — цельного и обезжиренного — с последующей реализацией продукции на экспорт.

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Проект не просто инновационный, а ещё и импорто­замещающий. Будет выпускаться сухое быстрорастворимое цельное молоко, которое можно будет использовать для кофемашин. На сегодня этот продукт ввозится в Беларусь. А после запуска линии будет уже собственный.

Согласно бизнес-плану, завершить проект планируется в 2023 году. Документацией предусматривается строительство нового цеха, а также закупка производственного оборудования, интегрированного в существующий технологический процесс.

Второй проект намечено реализовать на базе слуцкого производства – это создание линии по производству лактоферрина. Этот проект является инновационным, экспортоориенти­рованным и импортозамеща­ю­щим, так как производство лактоферрина как в Беларуси, так и в странах постсоветского пространства не реализовано.

Осуществив этот проект, планируется создать 20 новых рабочих мест, привлечь около 68 млн руб. инвестиций в основной капитал и произвести лактоферрин — инновационный продукт с высокой добавленной стоимостью, позволяющий снизить себестоимость других выпускаемых видов продукции и повысить их конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Потребители продукции: научно-исследовательские организации и предприятия Беларуси, страны Юго-Восточной Азии (Китай, Япония, Индия, Непал), Литва, Италия, Бельгия.

Слуцкий сыродельный комбинат планирует выпуск коровьего лактоферрина со степенью чистоты 95-97%. Это позволит конкурировать на мировом рынке и создать условия для разработки продукции белорусскими производителями в сфере фармацевтической индустрии, косметологии, пищевой промышленности, спортивного функционального питания, детского питания, исключив в них импортную составляющую.

Предусматривается, что высокая добавленная стоимость лактоферрина позволит быстро окупить проект.

Что такое лактоферрин

Лактоферрин — это железосодержащий полифункциональный белок естественного происхождения, выделенный из коровьего молока. Лактоферрин регулирует содержание железа в организме, поддерживает защиту слизистой кишечника от вирусов и патогенных бактерий, способствует росту нормальной микрофлоры и поддержанию системного и местного иммунитета.

Лактоферрин человека — уникальный белок. Он буквально отстраивает иммунную систему, помогая организму противостоять вредным бактериям и свободным радикалам, препятствует развитию раковых клеток и наступлению старческой деменции.

Один грамм лактоферрина на мировом рынке стоит около 3 тысяч долларов.