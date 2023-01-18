В Беларуси последние недели снижается заболеваемость населения гриппом и ОРИ, сообщает пресс-служба Минздрава.

В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — более 80%. Основные:

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вирус гриппа А(H1N1)pdm09 (свиной),

вирус гриппа B и А(H3N2) (гонконгский).

Большинство случаев (92%) гриппа выявляется у амбулаторно-поликлинических пациентов. Из других инфекций — РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы.

Если смотреть ситуацию с коронавирусом, то в мире продолжается циркуляция сублиний варианта «омикрон». Особое внимание уделяется новому XBB.1.5, который получил название «кракен». В Беларуси случаи заражения этим вариантом пока что не установлены.