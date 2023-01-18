Что происходило в Слуцке в воскресенье и в начале недели (фото)

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Оживление на овощных рядах рынка, недолго пролежавший снег, пустота в «Виталюре». Показываем, что происходило в Слуцке в начале этой недели.

Слуцкий рынок
В воскресенье на «колхозных» рядах Слуцкого рынка идёт оживлённая торговля. Фото: Александр Шелехов
Середняки
«Летняя терраса» обнаружена в деревне Середняки. Фото: Александра Шагойко
Слуцк
В понедельник коммунальщики трудились с ночи: расчищали снег. Фото: Алесь Достанко
Слуцк
Снег, который пролежал до вторника. Фото: Александр Шелехов
Виталюр, Слуцк
«Виталюр» перед передачей «Санте». Фотографии: Ольга Паздерина

Виталюр, Слуцк

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Виталюр, Слуцк

Маршрутка, Слуцк
Посадка в маршрутку. Фото: Александр Петров
Оттепель в «Цыганском» парке. Фото: Александр Петров