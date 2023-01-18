Рассказываем, что актуального можно прочитать в печатном номере «Кур’ера», который выйдет 19 января.

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Как прошла встреча ИП с налоговиками

Специалисты Слуцкой налоговой инспекции в пятницу, 13 января, встретились с местными индивидуальными предпринимателями, чтобы разъяснить им изменения в Налоговом кодексе. Встреча прошла в административном здании Слуцкого рынка.

Мая калядная вандроўка ў Вільнюс. Замалёўкі

Усякі раз, успамінаючы пра Вільню, асабіста мне бачыцца правінцыяльны горад з радкоў паэмы Якуба Коласа, у якой расказваецца пра дзядзьку, які «ідзе па бруку, адзін за дзесяць дае стуку», і ў казённых кабінетах «пісцы сядзяць, як гною кучкі». Сёння гэта сучасны горад, сталіца Літвы. У горадзе ёсць што паглядзець ад старажытнасці да сучасных дзён. Але мэта маёй вандроўкі была не глядзець, а сустрэцца са сваімі дзецьмі, унукамі і праўнукамі, якія па розных прычынах з’ехалі з Беларусі.

Поэты, писатели и слуцкие улицы

Весь 2023 год Слуцк будет подтверждать свой почётный статус культурной столицы Беларуси и знакомить случчан и гостей города с культурными традициями нашего края. «Кур’ер» тоже не останется в стороне от этого важного проекта. Мы будем рассказывать о людях, наших земляках, классиках и современниках, их делах и талантах, интересных фактах, знаковых событиях, которые позволили Слуцку хотя бы на год стать центром культурной жизни страны.

Как гости Слуцка искали квартиру на 8 дней

«Найти в Слуцке квартиру в аренду за адекватные деньги — непростое дело. Спрос, видимо, больше предложения, поэтому цена не всегда соответствует качеству», — такой вывод сделал случчанин Александр на личном опыте.

Как стать плательщиком налога на профдоход

С 1 января в Беларуси заработал новый Налоговый кодекс. Изменения коснулись, кроме прочих, ремесленников и самозанятых. Самозанятые должны выбрать между единым налогом и новым налогом — на профессиональный доход. Ремесленники, соответственно, между налогом на профдоход и ремесленным сбором. Тем, кто выберет налог на профдоход, нужно будет скачать специальное приложение и зарегистрироваться в нём. Даём инструкцию, как зарегистрироваться и пользоваться приложением.

Новая базовая — новые штрафы. По линии ГАИ и не только

С 1 января 2023 года на 5 рублей выросла базовая величина. Теперь она составляет 37 рублей. Соответственно, выросли и привязанные к ней платежи, в том числе штрафы.