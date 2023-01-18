Рассказываем, что актуального можно прочитать в печатном номере «Кур’ера», который выйдет 19 января.
Подписаться на газету можно не выходя из дома! Позвоните по тел. (801 795) 4 70 45 либо 154 и оставьте заявку на оформление подписки на дому. К вам придёт почтальон и оформит подписку!
- Подписной индекс — 64 066. Более подробную информацию и цены можно узнать здесь.
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- бесплатная публикация поздравления, благодарности, соболезнования (1 раз в месяц, размер модуля 25 см2);
- СКИДКИ: 10% — на ксерокопирование, сканирование, распечатку и отправку факса; 30% — на разработку визиток, календарей, набор заявлений и других документов.
Услуга от «Кур’ера»: ксерокопия расписания движения автобусов
В список наших дополнительных услуг входит ксерокопия расписания на белой офисной бумаге. Стоимость услуги — 2 рубля. Подписчикам на газету «Кур’ер» скидка — 10%.
Как прошла встреча ИП с налоговиками
Мая калядная вандроўка ў Вільнюс. Замалёўкі
Усякі раз, успамінаючы пра Вільню, асабіста мне бачыцца правінцыяльны горад з радкоў паэмы Якуба Коласа, у якой расказваецца пра дзядзьку, які «ідзе па бруку, адзін за дзесяць дае стуку», і ў казённых кабінетах «пісцы сядзяць, як гною кучкі». Сёння гэта сучасны горад, сталіца Літвы. У горадзе ёсць што паглядзець ад старажытнасці да сучасных дзён. Але мэта маёй вандроўкі была не глядзець, а сустрэцца са сваімі дзецьмі, унукамі і праўнукамі, якія па розных прычынах з’ехалі з Беларусі.
Поэты, писатели и слуцкие улицы
Весь 2023 год Слуцк будет подтверждать свой почётный статус культурной столицы Беларуси и знакомить случчан и гостей города с культурными традициями нашего края. «Кур’ер» тоже не останется в стороне от этого важного проекта. Мы будем рассказывать о людях, наших земляках, классиках и современниках, их делах и талантах, интересных фактах, знаковых событиях, которые позволили Слуцку хотя бы на год стать центром культурной жизни страны.
Как гости Слуцка искали квартиру на 8 дней
«Найти в Слуцке квартиру в аренду за адекватные деньги — непростое дело. Спрос, видимо, больше предложения, поэтому цена не всегда соответствует качеству», — такой вывод сделал случчанин Александр на личном опыте.