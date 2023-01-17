На свободу вышел случчанин Владимир Неронский

В субботу, 14 января, автор YouTube-канала «Слуцк для жизни» вышел на свободу. Об этом «Кур’еру» сообщили родственники Владимира Неронского.

Напомним, блогер Владимир Неронский был задержан 5 мая 2020 года в Могилёве вместе с Сергеем Тихановским (белорусским КГБ внесён в список физлиц, причастных к террористической деятельности) и другими членами команды «Страна для жизни». С 8 мая беспрерывно отбывал 40 суток административного ареста. 17 июня стало известно, что Владимира Неронского привезли в СИЗО на Володарского в Минске.

В начале февраля 2021 года Владимир Неронский получил три года колонии.

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Суд признал случчанина виновным по двум статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь: ст. 369 (оскорбление государственного служащего) и ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них). Случчанина обвинили в том, что он в своих видеороликах призывал к действиям, грубо нарушающим общественный порядок в Слуцке, Мозыре, Бресте, Бобруйске, Могилёве. Суд признал, что он сделал это в сговоре с блогером Сергеем Тихановским и политиком Николаем Статкевичем. Неронский также был признан виновным в публичном оскорблении Андрея Янчевского, на тот момент председателя Слуцкого райисполкома.

В неволе Владимир Неронский пробыл 2 года 8 месяцев и 6 дней. Он отбывал срок в могилёвской колонии №15.