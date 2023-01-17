Дарья Семёнова, учащаяся 11 «А» класса средней школы №13, победила в номинации «Общественная деятельность».
Торжественная церемония награждения конкурса «Ученик года Минской области — 2022» прошла 13 января в Борисове.
Достижения Дарьи:
- имеет диплом II степени в областном этапе республиканского чемпионата «Ведаю Беларусь» по скоростной сборке спилс-карты;
- награждена грамотой за активное участие в развитии молодёжного движения ОО «БРСМ» в Слуцком районе по итогам 2021/2022 учебного года;
- является командиром волонтёрского отряда «Шаг навстречу» ОО «БРСМ», который отмечен дипломом I степени областного этапа республиканского конкурса «Волонтёр года — 2021» в номинации «Лучший волонтёрский отряд среди учреждений образования»;
- отмечена сертификатом за активное участие в республиканском марафоне «Волонтёры — это мы»;
- имеет благодарность за активное участие в фотоконкурсе селфи «Мая беларуская кніга».