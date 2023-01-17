Чем в январе библиотека в Слуцке удивила бывалых читателей

Пришли с сыном-второклассником поменять книги, как обычно, в Слуцкую городскую библиотеку. Приятное место.

Тут всегда приветливо встречают. В этот раз предложили новинки, которые библиотека недавно получил: приключенческие истории 2021 года выпуска и несколько частей книг по мотивам современной игры «Майнкрафт». Сын заинтересовался и тем, и другим. Мы выбрали три приключенческие книги и две про «Майнкрафт».

Про «Майнкрафт» сын сказал, что читать будет сам, потому что «ты всё равно там не поймёшь ничего, надо хоть немного правила игры знать».

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А приключения читаем по очереди вместе перед сном. К слову сказать, 40-50 страниц за вечер просто пролетают незаметно… И когда делаем небольшой перерыв в чтении, даже мне интересно: «А что же дальше-то?».

Приятно, что наша библиотека идёт в ногу со временем, ищет современную литературу, чтобы заинтересовать молодых читателей. Спасибо, что предложили новинки! А так бы и не знала, что, помимо классики, такие интересные книги для детей есть.

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