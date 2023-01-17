Какие события волновали читателей «Кур’ера» за последние семь дней. Читайте краткий обзор.

Что с семьёй

В своих обращениях в редакцию читатели остро реагируют на чудовищное убийство ребёнка в Слуцке и интересуются, как поступят с этой семьёй и ужесточат ли контроль за социально неблагополучными семьями.

Предложение объединить рынки

Случчанка Галина Трафимович на нашей странице в ВК «Слуцкий Кур’ер» предлагает объединить существующие сейчас два места рыночной торговли в одно. «В старые времена приедешь за поросятами, то не пройти, столько людей и торгашей. Убрать пустые роллеты, пусть люди торгуют своей выращенной продукцией. А то нужно идти или ехать туда, где было райпо, чтобы купить зерно, картошку, цыплят и другое.

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А так приехал на рынок и купил всё, что нужно. И вот по пути и другое что-то наглядел. А так пусто и на этом, и на оптовом рынке».

Предложил смотреть на знаки

Саша Вершинин в «предложку» ВК «Слуцкий Кур’ер» предложил водителям смотреть на дорожные знаки. Он обратил внимание, что при проезде перекрёстка улиц Ленина и М. Богдановича одна секция светофора показывает красный, а другая – зелёный, что можно ехать. Но на это обращают внимание далеко не все водители.

Засыпали въезд

Жители домов по улице Виленской 12 января рассказали, что во время расчистки улиц тракторы сгребли снег напротив ворот домов №44 и №46. «Горы насыпали… Выйти из машины, не оставив её во второй полосе, невозможно», — написал evgenjoker в сторис «Кур’ера» в Instagram и прислал фото.

«Демонстрировал честность и справедливость»

Житель Слуцка Михаил Тарасевич рассказал о трудовом пути следователя Анатолия Макаревича. По его словам, начав службу в милиции с должности участкового, он выделялся тем, что умел выслушивать граждан, проявлял тактичность. По долгу службы ему «приходилось встречаться не c самыми прекрасными людьми и пропускать всё через себя, но оставаться человеком». В 90-е годы Анатолий Макаревич был заместителем начальника отдела в звании подполковника. «Личным примером демонстрировал честность и справедливость, несмотря на социальные, экономические и иные передряги», — отметил Тарасевич.

Вернул кошелёк

Жительница Слуцка Ольга Крот благодарит водителя маршрутки: «Большое спасибо водителю маршрутки «Слуцк-Солигорск» Руслану за то, что нашёл и вернул кошелёк владельцу. Побольше бы таких отзывчивых людей», — написала случчанка.

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