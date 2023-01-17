С 1 января 2023 года на 5 рублей выросла базовая величина. Теперь она составляет 37 рублей. Соответственно, выросли и привязанные к ней суммы, в том числе штрафов.
Штрафы за нарушение ПДД
За превышение скорости:
- от 10 до 20 км/ч — до 37 рублей (до 1 БВ);
- от 20 до 30 км/ч — от 37 до 111 рублей (1—3 БВ);
- от 30 до 40 км/ч — от 111 до 370 рублей (3—10 БВ);
- от 40 км/ч и выше — от 296 до 444 рублей (8—12 БВ).
При повторном нарушении в течение года — от 185 до 555 рублей (от 5 до 15 БВ) либо лишение прав на срок до одного года.
За управление транспортным средством без техосмотра:
- для физлиц — до 111 рублей (до 3 БВ);
- для юрлиц или ИП — до 370 BYN (до 10 БВ).
При повторном правонарушении — от 74 до 185 рублей (2 — 5 БВ).
За вождение в нетрезвом состоянии:
- при концентрации до 0,8 промилле включительно алкоголя в крови — 3 700 рублей (100 БВ);
- при концентрации больше 0,8 промилле алкоголя в крови — 7 400 рублей (200 БВ) и лишение прав на 5 лет.
За управление ТС без прав или передачу управления гражданину без прав — от 185 до 740 рублей (от 5 до 20 БВ). За повторное нарушение — от 740 до 1850 рублей (от 20 до 50 БВ).
За управление ТС с заведомо скрытым, подделанным или иным образом изменённым номерным знаком, номером кузова или шасси либо без присвоенного регистрационного номера — от 370 до 740 рублей (от 10 до 20 БВ).
За нарушение правил обгона либо выезд на «встречку», когда это запрещено, — от 74 до 370 рублей (от 2 до 10 БВ).
За нарушение водителем правил перевозки пассажиров или грузов — до 148 рублей (до 4 БВ).
За игнорирование требований сигналов, указаний светофора или регулировщика — от 37 до 185 рублей (от 1 до 5 БВ).
За нарушение правил пользования звуковыми сигналами в месте проведения массового мероприятия — до 370 рублей (до 10 БВ).
За нарушение правил пользования радио- и телефонной связью за рулём — 74 рубля (2 БВ).
За вождение без страховки — от 37 до 111 рублей (от 1 до 3 БВ).
За нарушение водителем правил проезда железнодорожного переезда — от 74 до 148 рублей (от 2 до 4 БВ).
За повреждение железнодорожных или трамвайных путей, защитных лесонасаждений, снегозащитных ограждений или других путевых объектов, сооружений и устройств сигнализации и связи – от 740 до 1850 рублей (от 20 до 50 БВ).
За умышленное блокирование транспортных коммуникаций — от 222 до 1850 рублей (от 6 до 50 БВ).
За нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, а равно непредоставление преимущества в движении маршрутному ТС, пешеходам, иным участникам дорожного движения — от 37 до 185 рублей (от 1 до 5 БВ).
За остановку или стоянку ТС с нарушением ПДД — 37 рублей (1 БВ).
За остановку или стоянку на месте для ТС людей с инвалидностью — 74 рубля (2 БВ).
За нарушение ПДД, если его совершил пешеход, велосипедист, водитель гужевого транспорта или другой гражданин, участвующий в дорожном движении и не управляющий транспортным средством, — от 37 до 111 рублей (от 1 до 3 БВ).
Штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте
За безбилетный проезд:
- на всех видах городского транспорта, в поездах городских линий, метро — от 18,5 до 37 рублей (от 0,5 до 1 БВ);
- в поездах региональных линий, автобусах и маршрутных такси пригородного сообщения — 25,9 рубля (0,7 БВ);
- в поездах межрегиональных и международных линий, в автобусах и маршрутных такси междугородного сообщения – 37 рублей (1 БВ).