С 1 января 2023 года на 5 рублей выросла базовая величина. Теперь она составляет 37 рублей. Соответственно, выросли и привязанные к ней суммы, в том числе штрафов.

Штрафы за нарушение ПДД

За превышение скорости:

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от 10 до 20 км/ч — до 37 рублей (до 1 БВ);

от 20 до 30 км/ч — от 37 до 111 рублей (1—3 БВ);

от 30 до 40 км/ч — от 111 до 370 рублей (3—10 БВ);

от 40 км/ч и выше — от 296 до 444 рублей (8—12 БВ).

При повторном нарушении в течение года — от 185 до 555 рублей (от 5 до 15 БВ) либо лишение прав на срок до одного года.

За управление транспортным средством без техосмотра:

для физлиц — до 111 рублей (до 3 БВ);

для юрлиц или ИП — до 370 BYN (до 10 БВ).

При повторном правонарушении — от 74 до 185 рублей (2 — 5 БВ).

За вождение в нетрезвом состоянии:

при концентрации до 0,8 промилле включительно алкоголя в крови — 3 700 рублей (100 БВ);

при концентрации больше 0,8 промилле алкоголя в крови — 7 400 рублей (200 БВ) и лишение прав на 5 лет.

За управление ТС без прав или передачу управления гражданину без прав — от 185 до 740 рублей (от 5 до 20 БВ). За повторное нарушение — от 740 до 1850 рублей (от 20 до 50 БВ).

За управление ТС с заведомо скрытым, подделанным или иным образом изменённым номерным знаком, номером кузова или шасси либо без присвоенного регистрационного номера — от 370 до 740 рублей (от 10 до 20 БВ).

За нарушение правил обгона либо выезд на «встречку», когда это запрещено, — от 74 до 370 рублей (от 2 до 10 БВ).

За нарушение водителем правил перевозки пассажиров или грузов — до 148 рублей (до 4 БВ).

За игнорирование требований сигналов, указаний светофора или регулировщика — от 37 до 185 рублей (от 1 до 5 БВ).

За нарушение правил пользования звуковыми сигналами в месте проведения массового мероприятия — до 370 рублей (до 10 БВ).

За нарушение правил пользования радио- и телефонной связью за рулём — 74 рубля (2 БВ).

За вождение без страховки — от 37 до 111 рублей (от 1 до 3 БВ).

За нарушение водителем правил проезда железнодорожного переезда — от 74 до 148 рублей (от 2 до 4 БВ).

За повреждение железнодорожных или трамвайных путей, защитных лесонасаждений, снегозащитных ограждений или других путевых объектов, сооружений и устройств сигнализации и связи – от 740 до 1850 рублей (от 20 до 50 БВ).

За умышленное блокирование транспортных коммуникаций — от 222 до 1850 рублей (от 6 до 50 БВ).

За нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, а равно непредоставление преимущества в движении маршрутному ТС, пешеходам, иным участникам дорожного движения — от 37 до 185 рублей (от 1 до 5 БВ).

За остановку или стоянку ТС с нарушением ПДД — 37 рублей (1 БВ).

За остановку или стоянку на месте для ТС людей с инвалидностью — 74 рубля (2 БВ).

За нарушение ПДД, если его совершил пешеход, велосипедист, водитель гужевого транспорта или другой гражданин, участвующий в дорожном движении и не управляющий транспортным средством, — от 37 до 111 рублей (от 1 до 3 БВ).

Штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте

За безбилетный проезд: