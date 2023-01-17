В барановичских школах учителям перестали продавать обеды, которые готовят для учащихся, пишет Sputnik.

Раньше педагоги могли пообедать в школьной столовой, купив себе что-то из детского меню по доступным ценам.

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Информацию об этом активно обсуждают учителя школ города Барановичи. Один из педагогов в беседе с корреспондентом Sputnik подтвердил, что в школьной столовой поставили микроволновки. Учителям сказали приносить свою еду и греть её, покупать же обеды, которые готовят школьникам, теперь нельзя. Объяснили это так: цены установлены для детей, расходы на питание частично субсидируются государством, стало быть, взрослым не положено.

Sputnik в управлении по образованию Барановичского горисполкома в комментарии отказали.

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Пресс-служба Министерства образования сообщила: «Данная информация является недостоверной. Никаких распоряжений о запрете питания учителей в школах управление по образованию Барановичского горисполкома не давало. В настоящее время учителя могут питаться, как и раньше, получая горячее питание через школьные буфеты за оплату.

Кроме того, во всех учреждениях образования в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 127 оборудованы специальные места для приёма пищи работниками учреждений».

А как в Слуцке

В одном из учреждений образования Слуцка учителя рассказали, что никогда никаких претензий к работникам из-за питания в столовой не возникало. Там добавили: купить школьные обеды можно по тем же ценам, что и для детей.

«Иногда могут сказать, что какое-то определённое блюдо уже взять нельзя – видимо, исходя из расчёта количества порций для детей. Но в принципе никаких вопросов никогда не было», — рассказала педагог.

Учителя могут выбрать любое блюдо из меню, составленного на день для разных классов. Пообедать можно в любое время — и на перемене, и во время «форточки». Уложиться можно даже в 2 рубля — неплохо, для небольшой зарплаты учителя, рассказывают педагоги.

До того, как в школах установили турникеты, на обед приходили и работники других предприятий и организаций, расположенных по соседству.

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