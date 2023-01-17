В Слуцке грузовик сбил 11-летнюю школьницу

В понедельник, 16 января, около 8.00 на улице Ленина 49-летний случчанин на тягаче DAF сбил 11-летнюю школьницу, когда она переходила дорогу по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает mlyn.by.

Девочка была обозначена светоотражающими элементами. Подростка госпитализировали с полученными травмами.

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ГАИ напоминает водителям, что нужно быть предельно внимательными на дороге и учитывать каждый свой манёвр. А при подъезде к пешеходному переходу следует снижать скорость, вплоть до остановки транспортного средства, а возобновлять движение допустимо только после того, как убедитесь в его безопасности.