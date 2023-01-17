Магазины «Виталюр» начали переходить на операционное управление ООО «Санта Ритейл». Об этом Office Life рассказала Елена Бабкина, пресс-секретарь группы компаний SANTA.

По словам Елены Бабкиной, во время перехода на операционное управление «Санты» магазины «Виталюр» поочерёдно закрываются на инвентаризацию.

По мере готовности магазины будут открываться с полной загрузкой ассортиментом. «Санта Ритейл» прилагает максимальные усилия, чтобы скорее запустить их в работу, сохраняя действующий персонал каждого из торговых объектов.

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Информацию о том, когда заработают магазины «Виталюр» после «перезагрузки», обещают разместить на сайте компании www.santa.by.

Розничная сеть «Виталюр» сейчас находится в процессе завершения сделки о передаче своих магазинов ретейлеру «Санта». Закрыть её планируется до конца января, после чего «Санте» перейдут 84 магазина «Виталюр». Передаче имущества предшествовали проблемы у «Виталюра» в расчётах с поставщиками.