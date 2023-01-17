В первые недели нового 2023 года творческие ребята и спортсмены Слуцка победили в нескольких состязаниях и конкурсах: областных, республиканских и международных.

Покорили Москву

Образцовый ансамбль танца «Папараць-кветка» под руководством Ирины Лавровой стал победителем и призёром Национальной телевизионной премии в области хореографического искусства «Щелкунчик». Событие проходило в Москве с 12 по 16 января. В конкурсе участвовало более 350 хореографических коллективов, а это свыше 6 тысяч талантливых детей. Конкуренция была колоссальная. Организатором телевизионной премии является ассоциация хореографов ЮНЕСКО.

Случчане стали лауреатами I и II степени в номинации «Народный танец».

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Ученица средней школы №13 — «Ученик года»

Дарья Семёнова, учащаяся 11 «А» класса средней школы №13, победила в номинации «Общественная деятельность».

Торжественная церемония награждения конкурса «Ученик года Минской области — 2022» прошла 13 января в Борисове.

Гран-при и более 30 дипломов

X Международный фестиваль «Рождественская Волна» прошёл 13-14 января в Бресте. В нём участвовали ребята, которые занимаются в объединениях «Авторская кукла», «Радуга цвета», «Послушные пальчики», (педагог Лилия Курлович), «Волшебная лепка» (педагог Людмила Халамова) и в народной студии изобразительного искусства «Вытокі», (руководитель Наталья Шуманская) Слуцкого центра детского творчества.

Гран-при вручён творческому объединению «Авторская кукла».

Случчане отмечены более чем 30 дипломами лауреатов I, II, III степени в номинациях «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное творчество», благодарственными письмами творческим педагогам.

Вторая на республиканском конкурсе

Вероника Стречко, учащаяся народной студии изобразительного искусства «Вытокі» (руководитель Наталья Шуманская) заняла 2-е место в номинации «Живопись» по итогам республиканского конкурса изобразительного искусства «Мир моими глазами».

Чудо-куклы

Елизавета Пархимович, учащаяся объединения «Авторская кукла» (педагог Лилия Курлович), стала призёром республиканской выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Калядная зорка». В её активе — дипломом за 3-е место.

Победа в гандболе

14 января юные случчане стали первыми и вторыми по гандболу на первенстве Минской области, которое прошло в Слуцке. Соревновались юноши и девушки 2011-2012 г.р.

Команда юношей Слуцкой СДЮШОР стала победителем соревнований (тренер Жук Д.А.).

Команда девочек заняла 2-е место (тренер Мазай Е.О.)

Кто из случчан плавает быстрее всех в Минской области

С 11 по 13 января в Слуцке состоялось первенство Минской области по плаванию. Наши спортсмены стали победителями и призёрами соревнований.

Александра Шлейко собрала награды всех достоинств:

Стала первой на дистанциях 100 м в/ст. и 200 м в/ст.

Второе место заняла на 50 м в/ст. и 400 м в/ст.

Третье место — на 50 м брассом. Её тренер — С.А.Федорович.

Случчане стали вторыми в эстафете 4х100 м в/ст. (микс) и третье место заняли в эстафете 4х100 м в/ст. (девочки). Третьи места завоевали также Кира Мирончик (100 м н/сп.) и Максим Долбик (50 м н/сп., 100 м н/сп.). Обоих тренирует Достанко Е.А.

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