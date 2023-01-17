В 2023 году традиционно окунуться в крещенскую купель можно в деревне Покрашево. Во сколько начнутся всенощные бдения в храмах и освятят воду, сообщили «Кур’еру» в Слуцкой епархии.
Купание в Крещение
На источнике в деревне Покрашево «окунальщики» появятся уже в ночь с 18 на 19 января. Освящение источника запланировано в 14.00 в четверг, 19 января.
Всенощное бдение и освящение воды
* в расписании возможны небольшие изменения.
Приход кафедрального собора святого Архангела Михаила
Адрес: Слуцк, ул. Социалистическая, 90 (11-й городок).
- всенощное бдение — 18 января в 17.00;
- литургия, освящение воды — 19 января в 5.00 и 10.00;
- раздача освящённой воды: целый день.
Приход кафедрального собора святителя Николая Чудотворца (Храм прп. Паисия Святогорца)
Адрес: Слуцк, улица Магистральная (микрорайон «Чехова»).
- всенощное бдение — 18 января в 17.00;
- освящение воды — 19 января в 8.30.
Приход храма святого благоверного князя Александра Невского
Адрес: Слуцк, ул. Виленская, 59А.
- всенощное бдение — 18 января в 17.00;
- раздача освящённой воды: 18 января — с 12.00 до 19.00, 19 января — с 10.00 до 19.00.
Храм бессребреников Космы и Дамиана женского монастыря в честь праведной Софии Слуцкой
Адрес: Слуцк, улица Стародорожская, 22
- всенощное бдение — 18 января в 16.00;
- литургия, освящение воды — 19 января в 9.00.
Приход храма иконы Божией Матери «Целительница»
Адрес: Слуцк, 2-й пер. М. Богдановича, 10а
- всенощное бдение — 18 января в 17.00;
- литургия, освящение воды — 19 января в 8.30.
Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы
Адрес: деревня Серяги
- всенощное бдение — 18 января в 15.00;
- литургия, освящение воды — 19 января в 8.00.
Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы
Адрес: агрогородок Весея
- всенощное бдение — 18 января в 15.00;
- литургия, освящение воды — 19 января — с 9.00.
Приход храма святителя Николая Чудотворца
Адрес: агрогородок Лучники
- всенощное бдение — 18 января в 17.00;
- литургия, освящение воды — 19 января в 8.30.
Приход храма святителя Николая Чудотворца
Адрес: агрогородок Лядно
- всенощное бдение — 18 января в 17.00;
- литургия, освящение воды — 19 января в 9.00.
Приход храма Архангела Михаила
Адрес: деревня Сороги
- всенощное бдение — 18 января в 22.00;
- литургия, освящение воды — 19 января в 00.00.
Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы
Адрес: деревня Болотчицы
- всенощное бдение — 18 января в 16.00;
- литургия, освящение воды — 19 января в 09.00.
Приход храма преподобного Симеона Столпника
Адрес: деревня Борок
- литургия, освящение воды — 19 января в 08.30.
Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы
Адрес: агрогородок Греск
- всенощное бдение — 18 января в 17.00;
- литургия, освящение воды — 19 января в 10.00.
Приход храма святой праведной Софии, княгини Слуцкой
Адрес: агрогородок Вежи
- литургия, освящение воды — 19 января в 08.00.
Приход в честь святых праведной княгини Софии и мученика младенца Гавриила Слуцких агрогородка Гацук
Адрес: агрогородок Гацук
- всенощное бдение — 18 января в 17.00;
- литургия, освящение воды — 19 января в 13.00.
Приход храма Преображения Господня
Адрес: агрогородок Гольчичи
- литургия, освящение воды — 19 января в 11.00.