Cлуцкий государственный колледж занял первое место в областном конкурсе на лучший музейный уголок/стенд, посвящённый памяти жертв геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Проект подготовил Сергей Богдашич, слуцкий краевед и педагог дополнительного образования колледжа.

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