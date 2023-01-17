Музей Слуцкого государственного колледжа стал лучшим в области. Фото экспозиции

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Слуцк, музей, Слуцкий государственный колледж
Фотографии: Алесь Достанко

Cлуцкий государственный колледж занял первое место в областном конкурсе на лучший музейный уголок/стенд, посвящённый памяти жертв геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Проект подготовил Сергей Богдашич, слуцкий краевед и педагог дополнительного образования колледжа.

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Слуцк, музей, Слуцкий государственный колледж

Слуцк, музей, Слуцкий государственный колледж

Слуцк, музей, Слуцкий государственный колледж

Слуцк, музей, Слуцкий государственный колледж

Слуцк, музей, Слуцкий государственный колледж

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