Грипп вместе с ОРВИ занимают более 90% среди инфекционных заболеваний. Эти вирусы ежегодно поражают до 500 млн людей на планете.

В преддверии возможной эпидемии специалисты Слуцкого ЦГиЭ рассказали «Кур’еру», как активизировать защитные силы организма при помощи общеукрепляющих мер профилактики.

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Витамины и микроэлементы. Особенно здесь важна аскорбиновая кислота (витамин С), которая способствует повышению сопротивляемости организма. Витамин С применяют внутрь по 0,5-1 г 1-2 раза в день. Ешьте как можно больше фруктов и овощей. Не нужно забывать, что большое количество витамина С содержится в соке квашеной капусты, а также цитрусовых — лимонах, киви, мандаринах, апельсинах, грейпфрутах. Закаливание — важнейший метод профилактики различных простудных заболеваний в нашем климате. Оно позволяет нормализовать функцию дыхательных путей при охлаждении, что снижает дозу вируса, попадающего в организм при заражении. Поэтому путём закаливания можно если и не полностью избежать простуды, то снизить чувствительность к ней. Мероприятия по закаливанию должны проводиться постепенно, ежедневно и длительно, это должно быть образом жизни. Необходимо избегать стрессов, переутомлений и простуд. Если вы серьёзно перегружаете свой организм физической или умственной работой, находитесь в состоянии стресса или депрессии, то ваш иммунитет ослаблен, а значит, вы даёте возможность вирусу с лёгкостью обосноваться в вашем организме. Народные средства. Мнение врачей такое: «Грипп — не та болезнь, которую можно вылечить самому чесноком и паром над картошкой». Народные средства можно использовать параллельно, как дополнительное лечение.

Как предотвратить распространение таких респираторных болезней, как грипп? Надо придерживаться обычных мер повседневной гигиены:

Прикрывать нос и рот салфеткой во время кашля или чихания. Используемую салфетку выбрасывать в мусор. В крайнем случае чихайте в сгиб локтя.

Тщательно и часто мыть руки водой с мылом, особенно после кашля или чихания.

Не прикасаться к глазам, носу или рту. Инфекция передаётся именно таким способом.

Не прикасаться к глазам, носу или рту. Инфекция передаётся именно таким способом. Стараться избегать близкого контакта с заболевшими людьми.

Избегать мест скопления людей.

«И если всё же избежать гриппа (или другого ОРИ) не удалось, то не стоит заниматься самолечением. Необходимо обращаться к специалистам, все лекарственные препараты применять только по назначению врача и ни в коем случае не «переносить инфекцию на ногах»! Это опасно не только для заболевшего, но и является мощным источником распространения вируса среди населения.

Необходимо беречь своё здоровье, прислушиваться к мнению врачей, выполнять их рекомендации, и тогда никакой грипп не страшен. Будьте всегда здоровы!» — говорят специалисты.

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