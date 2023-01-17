Госстандарт нашёл на полках белорусских магазинов импортные детские вещи, которые не соответствуют требованиям безопасности и стандартам качества, и запретил ввоз и продажу этих вещей в Беларуси, пишет Office life.

Например, контролёрам не понравились утеплённые детские куртки United colors of Benetton: они не соответствуют стандартам гигроскопичности. Та же претензия — к детскому комбинезону Chicco.

А вот в кроссовках этой известной итальянской детской марки обнаружили почти полностью синтетическую подкладку. Из-за искусственной стельки из продажи изымут школьные туфли для девочек российской марки «Котофей».

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Также в Госстандарте посчитали небезопасными школьные вещи Mango kids — в частности, платье для девочек-школьниц и брюки. У этой детской одежды оказалась недостаточная воздухопроницаемость.