Вот шла с коляской по тротуару возле «Санты», и во мне проснулась «яжмать». Я понимаю, что кто-то сдал в аренду кусочек территории под шаурмичную. Но теперь с коляской ни пройти ни проехать. Особенно когда на стоянке лужи, и приходится сходить с тротуара и идти по воде.

И если я могу хоть как-то её протащить по парковке, то что делать инвалидам? Спрашивается: зачем тогда спуски сделаны? Чтобы на них кирпичи с рекламой стояли? Да и машины пропускать не сильно хотят, так что с коляской не просто это всё объехать.

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