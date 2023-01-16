Представители налоговой в пятницу, 13 января, в администрации Слуцкого рынка встретились с местными индивидуальными предпринимателями, чтобы разъяснить им изменения в Налоговом кодексе.

Аншлаг

На собрание пришли больше сорока человек, хотя в выделенном помещении было только двадцать с небольшим стульев для зрителей. Поэтому около половины ИП слушали налоговиков, стоя у стен, или даже из коридора. Судя по разговорам, предприниматели не возлагали на эту встречу больших надежд, но хотели послушать, что им скажут.

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Со стороны налоговой пришли три специалиста, они общались с ИП доброжелательно. Одна из них выступила с разъяснениями по изменениям в кодексе. Она напомнила предпринимателям, что они могут выбрать между двумя системами налогообложения — подоходным или единым налогом, и подробно рассказала об особенностях этих систем.

Что рассказали

Сначала специалист рассказала ИП про подоходный налог: какие расходы можно учитывать при его уплате, а какие нельзя, как можно учитывать расходы по нормативу и т.п.

Присутствующим на собрании передали для ознакомления бланки документов, которые нужно заполнять.

Потом рассказали про единый налог: он вырастает с февраля 2023 года. Те, кто в Слуцке торгует продовольственными товарами, в январе заплатят 234 рубля, а в феврале — 468 рублей (ставка выросла в 2 раза). Те, кто торгует непродовольственными товарами, заплатят за январь 213 рублей, а в феврале — 639 рублей (ставка выросла в 3 раза).

Ещё представитель налоговой рассказала, какие льготы и стандартные вычеты положены ИП, которые не работают по найму, и тем, кто относится ко льготным категориям: пенсионерам, многодетным, ветеранам-афганцам и «чернобыльцам».

Кроме того, на собрание пришли специалисты слуцкого частного предприятия «Камодус», которые предложили ИП свои услуги. Представители «Камодус» рассказали, что на аутсорсе полностью ведут бухгалтерию для бизнесменов, которые не могут позволить себе штатного бухгалтера: готовят документы, рассчитывают налоги и предлагают решения по оптимизации, составляют и сдают в налоговую отчётность, ведут книгу доходов и расходов и так далее.

Обсудили кассовые аппараты, накладные и ИП, держащих магазины

Налоговики анонсировали будущие изменения: с 1 июля 2025 года ИП, которые продают подлежащий маркировке товар (обувь, верхнюю одежду, чаи, кофе), должны будут использовать кассы, которые считывают коды маркировки.

Предприниматели со своей стороны обратили внимание на то, что кассовые аппараты на морозе на рынке быстро разряжаются. Одна из ИП спросила, что делать, если покупатель пришёл под конец работы рынка, а кассовый аппарат уже разряжен. Специалист порекомендовала ей обращаться в организацию, обслуживающую кассовые аппараты. «И, что ли, они разве сразу приедут?» — ответила женщина.

Также предприниматели обратили внимание на то, что и у рыночников, и у ИП, которые держат магазины и торгуют, например, секонд-хендом, одинаковый единый налог. «Почему те, у кого 300 квадратов, платит те же налоги, что и я, у которой 2,4 квадрата? — спросила одна из ИП. — Они работают целый день в магазине, в тепле и добре, а мы стоим на морозе и платим одинаково». Специалисты ответили, что это предусмотрено законом.

Также озвучили проблему накладных: и электронных, и бумажных. ИП рассказали, что большинство поставщиков из России не хотят их предоставлять. Специалисты налоговой ответили, что нужно искать таких поставщиков, которые предоставляют накладные.

Отзывы предпринимателей о собрании

«Кур’ер» спросил у участников, полезным ли для них было собрание и определились ли они уже, на какой будут системе налогообложения. Большинство ответили, что встреча была информативной и что они выбрали подоходный налог, но в любом случае ясно, что платить придётся больше. Однако перспективу закрыть бизнес и уйти в найм никто из опрошенных пока всерьёз не рассматривает. «Вся семья — на мне. Как тут выжить на госработе?» — объяснила одна из предпринимателей.

Частное унитарное предприятие «Камодус» находится по адресу: г. Слуцк, улица Максима Богдановича, д. 3, офис 308. Телефоны: +37529 660-06-02; 2-55-93. Электронная почта: kamodusslutsk@yandex.by.

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